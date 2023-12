Abfallentsorgung Wann in Düsseldorf die Weihnachtsbäume entsorgt werden

Düsseldorf In Düsseldorf werden ausgediente Weihnachtsbäume im Januar von der Awista abgeholt. Für jeden Stadtteil gibt es feste Termine. Ein Überblick.

Das Weihnachtsfest ist vorbei, neben Geschenkpapier und Verpackungsmaterial werden nun auch Weihnachtsbäume aus vielen Düsseldorfer Haushalten entsorgt. Wie die Awista am Freitag mitteilte, werden die ausgedienten Tannenbäume im bevorstehenden Januar in jedem Stadtteil an einem festen Termin eingesammelt und zur Kompostierungsanlage gebracht.

Für die Entsorgung müssen die Bäume frei von Weihnachtsschmuck sein und dürfen nicht in Kunststofftüten verpackt werden. Nach Angaben des Entsorgungsdienstleisters können aus betrieblichen Gründen nur Weihnachtsbäume bis zu einer Länge von zwei Metern mitgenommen werden. Größere Bäume müssen vorher gekürzt werden, so die Awista weiter.

Die Abfuhr beginnt an den jeweiligen Terminen ab 6 Uhr morgens und erfolgt bis zum späten Abend. Die Weihnachtsbäume müssen gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Zudem bittet das Unternehmen darum, die Bäume nicht schon vor dem Abholtermin auf die Straße zu stellen.

Die Termine im Überblick

An folgenden Tagen werden die Weihnachtsbäume im Düsseldorfer Stadtgebiet von der Awista abgeholt und entsorgt:

Mittwoch, 10. Januar: Altstadt, Bilk, Carlstadt, Friedrichstadt, Pempelfort, Stadtmitte

Donnerstag, 11. Januar: Derendorf, Düsseltal, Hafen, Hamm, Mörsenbroich, Unterbilk

Freitag, 12. Januar: Flehe, Golzheim, Lörick, Niederkassel, Oberbilk, Stockum, Volmerswerth

Montag, 15. Januar: Heerdt, Lichtenbroich, Oberkassel, Rath, Unterrath

Dienstag, 16. Januar: Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Reisholz, Wersten, Wittlaer

Mittwoch, 17. Januar: Gerresheim, Grafenberg, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter

Donnerstag, 18. Januar: Benrath, Flingern Nord/Süd, Hubbelrath, Knittkuhl, Ludenberg, Unterbach, Urdenbach

Freitag, 19. Januar: Eller, Garath, Hellerhof, Lierenfeld, Vennhausen

