Wechsel zu BSW: Düsseldorfs Ex-OB Geisel tritt aus SPD aus

Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat bei der SPD seinen Austritt beantragt. Ein Sprecher des zuständigen NRW-Landesverbands bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass das Austrittsgesuch am Sonntag per E-Mail eingegangen sei. Geisel will am heutigen Montag bei einer Pressekonferenz auftreten, bei der Programm und Personal des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vorgestellt werden sollen.

Geisel-Austritt: Formelle Entscheidung steht noch aus

In einem SPD-internen Schreiben hatte Geisel vergangenen Donnerstag überraschend mitgeteilt, er werde „gemeinsam mit Fabio de Masi die BSW-Liste für die Europawahl am 9. Juni anführen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Geisel seinen Austritt noch nicht eingereicht, der Düsseldorfer SPD-Unterbezirk zog ein Ausschlussverfahren in Betracht. Dem kam der Politiker nun zuvor. Über seinen Antrag muss laut Partei noch formell entschieden werden.

Geisel war 2014 als OB der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gewählt worden und 2020 der CDU unterlegen. Seitdem ist Stephan Keller Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Thomas Geisel war insgesamt knapp 40 Jahre Mitglied bei der SPD. (dpa)

