Die Polizei Düsseldorf (Symbolbild) hat am Dienstagabend zwei Männer auf dem Weihnachtsmarkt am Burgplatz verhaftet.

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf hat am Dienstagabend zwei mutmaßliche Diebe auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt verhaftet. Was bislang bekannt ist.

Die Düsseldorfer Polizei hat am Dienstagabend auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Die 30 und 33 Jahre alten Männer sollen nach Angaben der Polizei Düsseldorf bereits an diesem Mittwoch (13. Dezember) möglicherweise einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dem Duo wird vorgeworfen, am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Burgplatz einen 38-jährigen Weihnachtsmarktbesucher angetanzt und bestohlen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sich die beiden Männer zur Tatzeit an ihr Opfer gedrängt und dabei dessen Handy aus der Jackentasche gestohlen haben. Der 38-Jährige bemerkte den Diebstahl jedoch und verfolgte die Männer.

Verdächtige leisteten Widerstand

An der gemeinsamen Anlaufstelle des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) und der Düsseldorfer Polizei am Rathausufer nahm der Bestohlene Kontakt zum OSD auf, so die Polizei weiter. Die Tatverdächtigen konnten durch die Einsatzkräfte gestellt und zur Anlaufstelle gebracht werden. Laut Polizeiangaben haben die beiden mutmaßlichen Täter dort randaliert und erheblichen Widerstand geleistet, sodass Streifenpolizisten hinzugezogen werden mussten und die Männer anschließend in Gewahrsam brachten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sind die Verdächtigen bereits wegen Diebstahls aufgefallen. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Taschendiebstahl der Polizei Düsseldorf dauern bereits an.

