Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Stadt schafft neue Parkplätze

Düsseldorf Besucher der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte können samstags das Parkhaus der Provinzial nutzen. Wo sich die Abstellmöglichkeiten befinden.

Für Besuchende der Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt und für Shopping-Begeisterte hat die Stadt Düsseldorf in Kooperation mit der Provinzial Rheinland weitere Parkmöglichkeiten geschaffen. Wie die Stadt mitteilte, stellt die Versicherung an besucherstarken Tagen ihr Mitarbeiter-Parkhaus am Hohensandweg 41 zur Verfügung.





Das Mitarbeiter-Parkhaus der Provinzial befindet sich am Werstener Kreuz in unmittelbarer Nähe zur A46 und kann an den kommenden Samstagen (9., 16. und 23. Dezember) jeweils zwischen 10 und 22 Uhr kostenfrei genutzt werden, kündigt die Stadt an.

Viele Bus- und Bahnlinien fahren von dort in die City

Besucherinnen und Besucher können von dort aus auf verschiedene Verkehrsmittel zurückgreifen, um schnell in die Düsseldorfer Innenstadt und zu den Weihnachtsmärkten zu gelangen. So liegt die Stadtbahn-Haltestelle Werstener Dorfstraße nur einen kurzen Fußweg entfernt. Von dort aus fahren die Linien U71, U74, U77, U79 und U83 zur Heinrich-Heine-Allee in die Düsseldorfer Altstadt. Die Fahrzeit beträgt nach Angaben der Stadt rund 15 Minuten. Auch die Buslinien SB 50, 780, 782 und 785 fahren von der Werstener Dorfstraße ab (Bahnsteig 4) in die Innenstadt.

E-Scooter von verschiedenen Anbietern können nur zwei Gehminuten entfernt auf der Kölner Landstraße angemietet werden. Damit erreichen Besucher innerhalb von zehn bis 15 Minuten die City und die Weihnachtsmärkte. Mit dem Fahrrad erreicht man das Stadtzentrum in ähnlicher Zeit wie mit dem Scooter, für Fußgänger ist das Zentrum laut Stadt etwa 45 Minuten entfernt.

