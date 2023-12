Weihnachtsshopping in Düsseldorf: Davor warnt die Polizei

In der Vorweihnachtszeit zieht es viele Menschen in die Düsseldorfer Innenstadt (hier Galeria Kaufhof an der Kö). Das nutzen viele Diebe aus.

Düsseldorf In der Vorweihnachtszeit kam es in Düsseldorf zuletzt vermehrt zu Autoeinbrüchen. Für Innenstadtbesucher hat die Polizei nun einige Tipps parat.

Die Polizei Düsseldorf verzeichnete in der diesjährigen Vorweihnachtszeit nach eigenen Angaben bislang vermehrt Einbrüche durch eingeschlagene Scheiben an Autos in der Düsseldorfer Innenstadt. Laut Polizei machten Diebe dabei auch nicht vor Fahrzeugen Halt, die in Parkhäusern standen. Daher warnt die Polizei alle Autofahrer nun davor, Wertgegenstände in ihren Wagen zu lassen.

Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilte, wittern Verbrecher dann ihre Chance auf Beute, während viele Innenstadtbesucher ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Dabei halten viele Diebe Ausschau nach Wertgegenständen, Geschenken, Handtaschen und Handys in geparkten Autos, verschaffen sich dabei (auch gewaltsam) Zugang zum Fahrzeug und schnappen sich ihre Beute. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es auch in vermeintlich sicheren Parkhäusern zuletzt vermehrt zu Einbrüchen.

Polizei verweist auf Gepäckbus

Deswegen rät die Polizei nun, keine Wertgegenstände wie Handtaschen, Tablets, Laptops oder Fahrzeugpapiere während der Shoppingtour im Auto und im Kofferraum zu lassen. Um potenzielle Diebe abzuschrecken, liefert die Polizei einen Tipp: Ein offenes Handschuhfach signalisiere Verbrechern, dass in dem Auto nichts zu holen sei, so die Polizei weiter.

Außerdem sollten Autofahrer dringend darauf achten, dass die Fenster, Türen sowie der Kofferraum und das Schiebedach des Wagens verschlossen sind. Zudem verweist die Polizei Düsseldorf auf den Gepäckbus der Rheinbahn, den das Verkehrsunternehmen für Innenstadtbesucher in der Altstadt eingerichtet hat. Am Samstag können Passanten an der Kreuzung Hunsrückenstraße/ Ecke Flinger Straße von 12 bis 21.15 Uhr kostenlos ihre Einkaufstüten lagern und ihre Shoppingtour fortsetzen.

