Weihnachtswunder Düsseldorf: Nico Santos als Stargast dabei

Düsseldorf Beim Weihnachtswunder in Düsseldorf geben sich viele bekannte Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Welche Promis zum Weihnachtsmarkt kommen.

Radio aus dem Glashaus, Musikwünsche rund um die Uhr, Live-Acts mit prominenten Besuchern: Vom 16. bis 20. Dezember kommt es in Düsseldorf zum WDR 2-Weihnachtswunder. 107 Stunden nonstop sendet das Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen an diesen Tagen aus einem gläsernen Studio vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt - und sammelt gemeinsam mit „Aktion Deutschland Hilft“ Spenden für Mütter in Not.

Zu den Gästen gehören auch Hendrik Wüst, Mona Neubaur und Mirka Boes

Am Glashaus geben sich viele illustre Gäste die Klinke in die Hand. Das Moderationsteam, das Tag und Nacht im Studiokomplex lebt, wird von zahlreichen Prominenten besucht: Nico Santos, Topic, Starlight Express, Ministerpräsident Hendrik Wüst, Joachim Krol, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Artisten vom Circus Flic Flac, FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Musiker Bosse, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Bernd Stelter, TV-Frau Mirja Boes, NRW-Innenminister Herbert Reul, Sänger Michael Schulte und viele andere kommen vorbei und unterstützen die Spenden-Aktion.

Doch nicht nur Promis kommen zum Glashaus. Die Glashaus-WG freut sich schon auf den Ansturm der Menschen aus dem Westen, die selbst Spendenaktionen zum WDR 2-Weihnachtswunder ins Leben gerufen haben. Da sind Andreas und Thomas aus Castrop-Rauxel. Sie verbinden das WDR 2 Weihnachtswunder 2022 in Dortmund mit dem diesjährigen in Düsseldorf und starten um 4 Uhr morgens einen 70 Kilometer-Spendenlauf zum Glashaus. Es sind die Essener Hebammen, die mit jungen Eltern für Geld tanzen. Es ist der 20-jährige Amadeus mit Down-Syndrom, der gegen Spenden für Ältere einkaufen gegangen ist.

„Die Vorfreude auf das WDR 2 Weihnachtswunder in Düsseldorf ist sehr groß. Ich bin beeindruckt, welch großartige Aktionen die Menschen im ganzen Westen bereits organisiert haben. Ich ermutige alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sich an dieser wunderbaren Aktion zu beteiligen und am Glashaus vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus vorbeizuschauen“, wirbt Düsseldorfs OB Stephan Keller. „Lassen Sie uns gemeinsam möglichst viele Spenden sammeln und so etwas Gutes für Mütter in Not tun.“

Spenden abgeben und dem Moderatorenteam zusehen

Am Glashaus auf dem Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf sind vom 16. bis 20. Dezember alle willkommen: Um Geldspenden persönlich abzugeben, um dem WDR 2 Team beim Moderieren zusehen und die Musik-Acts und Live-Aktionen am Glashaus zu feiern. Wer nicht vorbeikommt, kann trotzdem Tag und Nacht dabei sein: WDR 2 überträgt die Aktion per Video-Livestream auf wdr2.de sowie in der WDR 2 App – und natürlich live im Radio.



Eine Übersicht über das Programm gibt es online auf der WDR-Homepage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf