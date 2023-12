Menschen, die auf einen Assistenzhund angewiesen sind, werden ab Januar 2024 in Düsseldorf von der Hundesteuer befreit.

Wer in Düsseldorf bald keine Hundesteuer mehr bezahlen muss

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtrat wurde jetzt die Hundesteuersatzung neu beschlossen. Diese Tierliebhaber sind ab 1. Januar 2024 von der Steuer befreit.

Wichtige Entscheidung für einige Tierliebhaber in Düsseldorf. Nach den Vorberatungen im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Behindertenrat hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember, die Neufassung der Hundesteuersatzung zum 1. Januar 2024 beschlossen.

Menschen mit Assistenzhund brauchen gültigen Ausweis

Die neue Satzung sieht vor, dass künftig alle Menschen mit Behinderungen, die auf einen Assistenzhund (Behindertengleichstellungsgesetz) zum Schutz und zur Hilfe angewiesen sind, von der Hundesteuer befreit werden. Hierdurch werden neben den bisherigen Freistellungen, wie zum Beispiel für Halterinnen und Halter von Blindenführhunden oder Rettungshunden, weitere Steuerbefreiungen gewährt. Düsseldorferinnen und Düsseldorfer müssen hierfür einen gültigen Ausweis über die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft vorlegen.

Online-Anmeldung für den Hund wurde von der Stadt verbessert

Das Steueramt hat inzwischen die Online-Anmeldung Hund - gemeinsam mit dem Ordnungsamt - verbessert. Es ist künftig vorgesehen, dass der genannte Ausweis über eine Upload- Funktion hochgeladen werden kann und nicht mehr unbedingt per Post übersandt werden muss. Weitere Online-Dienste des Steueramtes werden im kommenden Jahr folgen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Antragsweg zu vereinfachen.

Detaillierte Informationen rund um das Thema Assistenzhunde hat das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen auf einer Internetseite zusammengestellt.

