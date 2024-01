Wie DEG-Fans die Tiertafel Düsseldorf unterstützen können

Die Düsseldorfer EG empfängt am Sonntag (14. Januar) Spitzenclub Bremerhaven im Rather Dome. Mehr als 11.000 Fans werden erwartet. Vor dem Spiel können Zuschauer die Tiertafel Düsseldorf unterstützen.

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG empfängt am Sonntag (14. Januar) Spitzenreiter Bremerhaven im Rather Dome. Vor der Partie können Eishockey-Fans Gutes tun.

Am kommenden Sonntag empfängt die Düsseldorfer EG Tabellenführer Bremerhaven (14 Uhr) im Rather Dome. Wie der Eishockeyclub am Mittwoch auf Facebook und Instagram mitteilte, werden deutlich über 11.000 Zuschauer in Düsseldorf erwartet. Doch bevor es für den Traditionsclub um wichtige Punkte im Tabellenkeller geht - die DEG liegt nach 36 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz - können Eishockey-Fans vor dem Spiel Gutes tun: Die Tiertafel Düsseldorf steht ab 11.30 Uhr mit einem großen Wagen vor dem Eingang der Spielstätte der DEG und nimmt Futterspenden entgegen.

Katzen- und Hundefutter wird benötigt

Benötigt werden nach Angaben der Tiertafel akut Nassfutter und Leckerchen für Katzen sowie Nassfutter für Hunde in 400 Gramm-Dosen. Auch Katzenstreu können spendenbereite Eishockey-Fans am Sonntag bei den Mitarbeitenden der Tiertafel abgeben. Sachspenden wie Zubehör oder weiterer Artikel können vor der Partie aus logistischen Gründen hingegen nicht angenommen werden, teilt die Tiertafel mit.

Nach der Öffnung des Halle (12.30 Uhr) wird die Tiertafel Düsseldorf im Rather Dome mit einem Stand für Gespräche und weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Dort können Fans dann auch ihre Pfandbecher spenden.

