Winter in Düsseldorf: Wege geräumt? Umfrage unter Radfahrern

Ein Schneeräumwagen der Awista ist in der Nähe des Rheinturms in Unterbilk im Einsatz.

Düsseldorf Vor einer Woche gab es einen heftigen Wintereinbruch in Düsseldorf. Der Fahrradclub will wissen: Gab es Probleme mit schlecht geräumten Wegen?

Der Wintereinbruch in Düsseldorf am Mittwoch, 17. Januar, hat jetzt ein Nachspiel, obwohl die weiße Pracht schon längst weggetaut ist. Denn der Düsseldorfer ADFC hakt jetzt bei seinen Mitgliedern nach. Das hat einen Grund, der knapp drei Jahre zurückliegt. „Nach der schlechten Performance der Awista beim Winterdienst für den Radverkehr im Februar 2021 hatten Stadtreinigung und Stadtverwaltung Besserung zugesagt“, so Lerke Tyra, Vorsitzende des ADFC Düsseldorf. Denn: „Beim letzten richtigen Wintereinbruch vor drei Jahren waren vielfach Radwege trotz existierender Räumungspläne tagelang nicht von Eis und Schnee befreit worden.“ Und auch diesmal fiel viel Schnee in der Landeshauptstadt, und der Winterdienst hatte reichlich Arbeit, um Wege, Straßen und Plätze für den Verkehr zu räumen.

Priorisierung für den Autoverkehr und ÖPNV wurde aufgegeben

Nach vielfacher und auch heftiger Kritik vom Düsseldorfer Fahrradclub, von der Lokalpolitik und auch aus der Bürgerschaft hatte die städtische Gesellschaft für Reinigung, die Awista, vor drei Jahren versprochen, zukünftig schneller und besser wichtige Radwege und Radverbindungen zu räumen. Die bis dahin existierende Priorisierung für den Autoverkehr und ÖPNV wurde aufgegeben. Seitdem war die Herausforderung für den Awista-Winterdienst eher gering geblieben. Es gab so gut wie keinen richtigen Wintereinbruch mehr. Bis in der vergangenen Woche.

„Wir haben aber noch kein klares Bild, ob es letzte Woche besser, gleich oder schlechter gelaufen ist“, meint Lerke Tyra. „Deswegen bitten wir jetzt Düsseldorfer Radfahrende, uns ein Feedback zu geben und zwei Fragen zu beantworten. Das dauert weniger als eine Minute.“ Der Radverein verweist dabei auf seine Homepage. Dort wird gefragt: Waren deine Radwege geräumt? War die Radwegräumung besser oder schlechter als beim letzten Mal? Die Befragung findet nur online statt.

Auf der Website der Stadt Düsseldorf finden sich Informationen zum Winterdienst auf Radwegen.

