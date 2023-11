Wo Alleinstehende in Düsseldorf Weihnachten feiern können

Düsseldorf In Düsseldorf wird etwas gegen die Einsamkeit getan. Christlicher Verein Junger Menschen lädt Frauen und Männer zur Weihnachtsfeier.

Einsamkeit nimmt in Düsseldorf immer mehr zu. Ralf Wittig vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) erläutert, dass aktuell 52 Prozent der Düsseldorfer Haushalte von alleinstehenden Personen geführt werden. Dabei sei „Einsamkeit keine Frage des Geldbeutels“. Sie könne jeden treffen. „Wenn die Menschen am Heiligabend alleine zuhause sitzen und bei den Nachbarn sind die Lichter an, dann spürt man das“, so Wittig.

Deswegen veranstaltet der Düsseldorfer CVJM bereits zum 96. Mal das traditionelle Weihnachtsfest für alleinstehende Männer. Seit 25 Jahren findet die Veranstaltung bereits in den Rheinterrassen statt.

Karten können am 22. und 23. Dezember abgeholt werden

Am Heiligabend ab 17 Uhr kommen die Single-Männer dann zusammen, bekommen ein Programm mit besinnlicher Musik geboten und essen gemeinsam ein Festmahl. Klassisch gibt es Klöße, Rotkohl und einen Braten. Für die Gäste ist die Veranstaltung kostenlos. Karten können am 22. und 23. Dezember zwischen 10 und 18 Uhr beim CVJM in der Graf-Adolf-Straße 102 abgeholt werden. Sven Köller, stellvertretender Vorsitzender des CVJM, beschreibt schon die Kartenausgabe als ein Event: „Hier treffen sich die Männer wieder. Man trifft alte Bekannte, lernt neue Gesichter kennen.“

Die Veranstaltung am Heiligabend geht bis 20 Uhr. Anschließend wird es einen Shuttle-Service geben, der die Männer wieder nach Hause bringt. Noch sei zwar kein Fuhrunternehmen für dieses Jahr gefunden, doch Wittig, der Organisator der Veranstaltung, beruhigt: „Auch letztes Jahr haben wir erst ein paar Tage vor der Feier jemanden gefunden.“ Auch ehrenamtliche Helfer werden noch gesucht. Momentan hätten sich 40 bis 50 angemeldet. Gebraucht werden jedoch etwa 120. Auch, damit die Gäste sich eingeladen fühlen. Die Anordnung der Sitze sieht nämlich vor, dass an jedem Tisch ein Helfer und neun Gäste sitzen. Das habe sich bewährt, berichten Wittig und Köller unisono.

Geld für die Feier kommt ausschließlich über Spenden zusammen

Die Feier kostet etwa 30.000 Euro. Dabei kommt das Geld ausschließlich über Spenden zusammen. Für alleinstehende Frauen oder Mütter gibt es derweil auch ein Weihnachtsfest – dieses wird allerdings nicht vom CVJM, sondern vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert. Die Feier findet mit Rücksicht auf die anwesenden Kinder früher statt: Von 14 bis 16 Uhr, ebenfalls in den Rheinterrassen.

Doch auch beim Weihnachtsessen des CVJM werden Kinder sein. Da Heiligabend ist, bringen viele der Helfer ihre Familien direkt mit. Köller etwa ist mit der Veranstaltung aufgewachsen, war jedes Jahr mit seinen Eltern mit von der Partie. Mittlerweile bringt er seine beiden Jungs (14 und 16 Jahre) selbst mit zur Feier.

Der Altersdurchschnitt bei dem Weihnachtsfest für alleinstehende Männer liege bei etwa 50 Jahren, die beiden Männer vom CVJM beobachteten aber durchaus, dass das Publikum in den vergangenen Jahren jünger wurde. Es handelt sich bei der Feier im Übrigen um eine offene Veranstaltung. Oder wie Wittig es ausdrückt: „Wer kommt ist da, wo er herkommt ist egal.“

