Gefährliche Böller hat die Polizei in Duisburg bei einem 19-Jährigen entdeckt.

Feuerwerkskörper 19-Jähriger versteckt 28 gefährliche Böller in Jackentaschen

Duisburg In Marxloh haben Polizisten 28 gefährliche Böller bei einem 19-Jährigen entdeckt. Er hatte die Feuerwerkskörper in seiner Jacke versteckt.

In Marxloh hat die Polizei am Mittwochabend bei einem 19-Jährigen 28 gefährliche Böller entdeckt.

Bei einer Streifenfahrt wurden Einsatzkräfte um 21.50 Uhr auf der Pestalozzistraße auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam. Besonders der 19-Jährige verhielt sich sichtlich nervös und versuchte offensichtlich seine Hände in den Jackentaschen verbergen zu wollen.

Schnell erfuhren die Polizisten auch den Grund für sein auffälliges Verhalten: In den wölbenden Jackentaschen versteckte der junge Mann 28 erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper. Die Beamten stellten die Böller sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Polizei Duisburg warnt vor gefährlichen Böllern

Es ist nicht der erste Fund von gefährlichen Böllern in Marxloh in diesen Wochen: Ende November fanden Polizeibeamte in einem VW Golf sogar 544 erlaubnispflichtige Knallkörper.

Die Polizei warnt kurz vor Silvester vor dem Erwerb und der Benutzung erlaubnispflichtiger, ungeprüfter oder selbst hergestellter Feuerwerkskörper. „Sie machen sich mitunter strafbar und können sich selbst oder Unbeteiligte durch das Zünden verletzen“, heißt es in einer Mitteilung.

