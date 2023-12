55.000 Euro in Altkleidersack entdeckt – was dann geschah

Eine überraschende Entdeckung machten zwei Mitarbeiter im „Café Klamotte“ in Duisburg-Meiderich.

Der Reihe nach: Bereits Anfang Dezember hatte ein Mann nach Polizeiangaben die Tüte mit den Altkleidern im „Café Klamotte“ der Caritas abgegeben. Das Café an der Von-der-Mark-Straße in Meiderich ist eine Mischung aus einer Kleiderkammer und einer Begegnungsstätte.

Soweit nicht ungewöhnlich, aber als zwei Mitarbeiter die Kleidung sichteten, staunten sie nicht schlecht. Aus einem Strumpf fiel ihnen ein Umschlag in die Hände. Der Inhalt: 55.000 Euro in bar.

55.000 Euro in Altkleidersack entdeckt: Duisburger Kripo findet Besitzer

Die ehrlichen Finder behielten den Batzen Geld nicht für sich. Sie brachten es zur Polizeiwache Hamborn. Anschließend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und konnte den Besitzer ausfindig machen.

Der 69-Jährige hatte nicht mehr daran gedacht, dass der Umschlag sich noch in dem Strumpf befand. Das Geld nahm er nach Bericht der Polizei dankbar in Empfang.

