Schiff A-Rosa Sena: Kreuzfahrtschiff legt plötzlich in Duisburg an

Duisburg Eigentlich sollte das große Flusskreuzfahrtschiff A-Rosa Sena am Mittwoch in Köln anlegen. Doch dann machte es außerplanmäßig in Duisburg fest.

Überraschend hat das große Flusskreuzfahrtschiff A-Rosa Sena am Mittwochvormittag im Duisburger Hafen angelegt. Das hochmoderne Passagierschiff machte gegen 11 Uhr an der Mercatorinsel in Ruhrort fest.

Wie kam es dazu? Nach Informationen des Szeneportals www.schiffe-kreuzfahrten.de, das sich auf Angaben des Anbieters für Flusskreuzfahrten beruft, sollte das 135 Meter lange und 17 Meter breite Schiff nach einer fünftägigen Kurzreise mit Stopps in Rotterdam, Amsterdam und Utrecht in Köln anlegen.

An dem festen Liegeplatz des Reiseunternehmens war demnach der Gästewechsel geplant. Das bedeutet: Für viele Reisende sollte in der Domstadt die Reise enden, neue Gäste das Schiff besteigen.

Warum die A-Rosa Sena in Duisburg anlegte

Doch das derzeitige Rhein-Hochwasser mit dynamischen Wasserständen durchkreuzte die Pläne. Die Verantwortlichen entschieden sich dazu, in Duisburg anzulegen und von dort am Mittwochabend auch wieder auf die neue Tour abzulegen. Den Urlaubern wurde ein Bustransfer von und nach Köln angeboten

Das bunt bemalte Kreuzfahrtschiff ist durchaus ein Hingucker im Ruhrorter Hafen. Circa 280 Gäste können mit ihm auf Reisen gehen. Allein 119 Kabinen verfügen nach Unternehmensangaben über einen Balkon.

