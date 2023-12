A3: Im Autobahnkreuz Kaiserberg wird es jetzt ganz eng

Duisburg Autofahrer müssen sich auf der A3 im Kreuz Kaiserberg auf Einschränkungen einstellen. Dort wird es wegen Bauarbeiten nun ganz eng.

Im Autobahnkreuz Kaiserberg wird es am Wochenende noch einmal enger: Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils von 6 bis 18 Uhr einen der eh schon verengten Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Arnheim. Autofahrer müssen sich also auf Einschränkungen einstellen.

Der Grund: In diesem Zeitraum wird der Abbruch der Widerlager der am vergangenen Wochenende abgerissenen Brücke vorbereitet. Für diese Maßnahme war die A40 voll gesperrt worden.

