Irrfahrt A59: Falschfahrerin (58) sorgt in Duisburg für Schreckmoment

Duisburg Eine Falschfahrerin hat auf der A59 in Duisburg für Aufregung gesorgt. Alarmierte Polizisten konnten sie stoppen und erlebten eine Überraschung.

Eine Falschfahrerin hat in der Nacht zu Dienstag auf der A59 in Duisburg für Aufregung gesorgt.

Aufgefallen war die 58-Jährige einem 33-Jährigen, der gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen (51) auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Dinslaken entgegenkam. In Höhe des Hauptbahnhofs kam ihnen auf der linken Spur die Falschfahrerin in ihrem schwarzen Audi A3 entgegen.

Der 33-Jährige hupte die Frau mehrfach an. Daraufhin wendete die 58-Jährige auf der Autobahn und fuhr an der Abfahrt Duissern ab. Die beiden Zeugen alarmierten die Polizei und folgten der Audi-Fahrerin, die in Schlangenlinien über die Saarstraße fuhr.

Polizei stoppt betrunkene Frau in Duisburg

Im Bereich der Koloniestraße stoppten Polizisten die 58-Jährige. Als die Frau die Fahrertür öffnete, beschlich die Beamten eine böse Ahnung: Die Frau war stark alkoholisiert, konnte nur schwankend gehen. In dieser Verfassung gestaltete sich selbst der Atemalkoholtest schwierig. Die Frau sagte, dass sie auch Medikamente nehme.

Auf der nächsten Polizeiwache entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der 58-Jährigen sicher und schreiben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg