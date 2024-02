Die Stadt kündigt für die Karnevalstage in Duisburg strenge Jugendschutzkontrollen an. (Symbolbild)

Duisburg Karneval in Duisburg: Die Stadt kündigt strenge Jugendschutzkontrollen an. In der Vergangenheit sind schon alkoholisierte Kinder aufgefallen.

Altweiberdonnerstag, Nelkensamstag oder doch Rosenmontag: Die Highlights des Duisburger Karnevals stehen noch bevor. Auf den Straßen in der Rhein-Ruhr-Stadt wird dann ausgelassen gefeiert. „Damit die heitere und fröhliche Stimmung nicht getrübt wird, sollten die Erwachsenen mit darauf achten, dass Kinder und Jugendliche nüchtern bleiben“, appelliert die Stadtverwaltung.

Die Vergangenheit habe immer wieder gezeigt, dass die Karnevalsparty für „einige Kinder und Jugendliche beim Jugendamt, auf dem Polizeirevier oder gar im Krankenhaus“ geendet ist, so ein Stadtsprecher. „In den vergangenen Jahren wurden bei den Kontrollen schon Kinder im Alter ab zwölf Jahren alkoholisiert angetroffen.“

Karneval in Duisburg: Bürger- und Ordnungsamt kündigt Jugendschutzkontrollen an

Das Bürger- und Ordnungsamt wird deshalb anlässlich der Duisburger Karnevalsumzüge, sowie bei den großen Altweiberfeiern am Kometenplatz in Duisburg-Walsum und am Gelände des alten Güterbahnhofs in der Stadtmitte auch in diesem Jahr wieder Jugendschutzkontrollen durchführen, kündigt die Stadt an.

Die Verwaltung verweist auf das Jugendschutzgesetz. Dieses untersagt besonders den Gewerbetreibenden die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Stark alkoholische Getränke wie Schnaps, Likör oder Alkopops sind erst ab 18 Jahren erlaubt. „Dabei ist zu beachten, dass auch die Weitergabe von Alkohol durch Erwachsene an Kinder oder Jugendliche einen Verstoß gegen diese Vorschrift darstellt“, so ein Sprecher der Stadt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen werde durch gezielte Kontrollen überwacht.

Alkoholverkauf an Jugendliche: Strafe bis zu 50.000 Euro

Für Gewerbetreibende besteht in Zweifelsfällen die Verpflichtung, das Alter der jungen Kundinnen und Kunden durch deren Ausweispapiere zu überprüfen. „Schwarze Schafe“ haben mit empfindlichen Strafen bis zu 50.000 Euro zu rechnen, warnt die Verwaltung. „Im Wiederholungsfall droht sogar eine Gewerbeuntersagung.“

Unabhängig von den Jugendschutzkontrollen ist neben den Einsatzkräften der Polizei auch das Ordnungsamt mit dem gesamten zur Verfügung stehenden Personal für die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Duisburger Karnevalsumzüge präsent, heißt es weiter. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für alle Ordnungswidrigkeiten und die Abwehr von erkennbaren und auftretenden Gefahren, sowie die Beseitigung von ordnungsrechtlichen Störungen zuständig.

„Die Präsenz des städtischen Außendienstes erfolgt in diesem Jahr wieder durch Fußstreifen bei allen Karnevalszügen“, sagt ein Stadtsprecher. Die Außendienstmitarbeiter stehen für Fragen und Hinweise aus der Bevölkerung zur Verfügung und werden die Polizei unverzüglich über entstehende Gefahrensituationen informieren.

>> Erreichbarkeit: Städtischer Außendienst

Der städtische Außendienst (SAD) des Bürger- und Ordnungsamtes ist aufgrund der umfangreichen Kontrollen an Altweiber, 8. Februar, sowie von Karnevalssamstag, 10. Februar, bis einschließlich Rosenmontag, 12. Februar, nicht zu erreichen. Am Freitag, 9. Februar, ist der SAD nur eingeschränkt in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr unter 0203 2833900 erreichbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg