Alles verloren – doch MSV-Mitarbeiter ist „auf ewig dankbar“

Christian Dorscheid, Sicherheitsbeauftragter des MSV Duisburg und „Stahlkind“-Mitinhaber, hat bei einem Feuer in seiner Wohnung in Duisburg-Friemersheim sein gesamtes Hab und Gut verloren.

Duisburg Ein Brand hat die Wohnung von Christian Dorscheid zerstört. Doch die MSV-Fans geben dem MSV-Sicherheitschef Hoffnung. Jetzt bedankt er sich.

In den Fangruppen des MSV Duisburg verbreitete sich die Nachricht rasend schnell: Bei einem Brand in seiner Wohnung in Duisburg-Friemersheim wurde am 9. Januar das Zuhause Christian Dorscheids komplett zerstört. Er ist der frühere Fan- und jetzige Sicherheitsbeauftragte des Vereins..

Bei dem Feuer, das wohl in der Küche ausbrach und sich über alle Räume verteilte, kamen zum Glück keine Menschen zu Schaden. Allerdings konnte die Feuerwehr, die bei Facebook über den Einsatz berichtet hatte, eine Katze nur noch tot bergen. Durch die Flammen wurde die Wohnung zudem so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist.

Wohnungsbrand bei MSV-Sicherheitsbeauftragtem: Spendenaktion bei Paypal

Ein Feuer hat die Wohnung des Sicherheitsbeauftragten des MSV Duisburg, Christian Dorscheid, komplett zerstört. Foto: Christian Dorscheid / privat

„Meine Schwester hat ihr komplettes Zuhause verloren“, beschreibt Christian Dorscheids Schwägerin. Um irgendwie zu helfen, hat sie eine Spendenaktion bei Paypal online initiiert. Binnen weniger Tage kamen 12.000 Euro zusammen. Insgesamt beteiligten sich 500 Menschen, darunter auch MSV-Fans, die in Anlehnung an das Gründungsjahr der „Zebras“ exakt 19,02 Euro überwiesen. Geld, das Christian Dorscheid und seine Familie gut gebrauchen können.

Der Brand war für sie ein Schock, der noch immer nachwirkt. Doch der Zusammenhalt in der Fanszene ist für Dorscheid ein Lichtblick: „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir sind“, erklärt der Vater einer kleinen Tochter auf Nachfrage dieser Redaktion.

„Schock und Fassungslosigkeit“ beim „Stahlkind“-Mitinhaber

Auf der Arbeit habe er einen Anruf bekommen und von dem Feuer erfahren. Später am Abend habe er dann realisiert, „alles verloren zu haben“. „Diese Erkenntnis, nicht mehr nach Hause zu können – das wünschen wir niemandem.” Am nächsten Tag dann immerhin ein Trost: „In all dem Schock und in all der Fassungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit spürst du, da sind ganz, ganz viele Menschen für dich da“, erklärt Christian Dorscheid, der in der Region auch als Mitinhaber des Mode-Labels „Stahlkind“ bekannt ist.

Unterstützung durch MSV-Fans mit „riesigem Netzwerk“

Der Spendenaufruf der Schwägerin sei das eine gewesen. Aber auch Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn und auch völlig Unbekannten hätten Kleidung, Unterkünfte, Spielzeug und Spenden angeboten. Noch dazu die Unterstützung „von den MSV-Fans mit diesem riesigen Netzwerk“, staunt Dorscheid. „Du bist von einem auf den anderen Moment mittel- und aussichtslos – und siehst dann ein paar Stunden später wieder ein sehr helles Licht am Ende des Tunnels.“

Der MSV sei für ihn „mehr als ein Arbeitgeber“, lobt der 42-Jährige, dem auch die MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf und Peter Mohnhaupt zur Seite sprangen, die vor kurzem von Michael Preetz abgelöst wurden. Völlig „unkompliziert“ hätten sie ihm die Zeit gegeben, „alles zu regeln“. In ihre Wohnung dürfen die Dorscheids auf absehbare Zeit nicht zurück. Trotzdem verzagt Christian Dorscheid nicht: „Unsere Familie wird jedem Einzelnen auf ewig dankbar sein.“

