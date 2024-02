Altweiber in Duisburg: Geheimtipps und die größten Partys

Duisburg Wo können Karnevalisten an Altweiber in Duisburg feiern? Einige Partys haben Tradition. Dazu gibt es aber auch Geheimtipps. Die große Übersicht.

Der Countdown läuft, die Karnevalssession steht vor ihrem Höhepunkt. Los geht es an Weiberfastnacht. Hier können Närrinnen und Narren an diesem Tag in Duisburg schunkeln, feiern und fröhlich sein:

Nach der erfolgreichen Premiere wird es wieder eine große Party im Festzelt am Güterbahnhof geben. Dort, wo sonst das Zelt des Zirkus‘ Flic Flac steht, wurde in den vergangenen Tagen das König-Pilsener-Festzelt aufgebaut. Der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) lädt hier – auch Männer – zum Rathaussturm mit Altweiberparty ein. Um 11.11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) geht es Oberbürgermeister Sören Link an den Kragen beziehungsweise an die Krawatte.

Danach läuft bis zum Nachmittag eine bunte Mischung aus Musik, Show und Karneval. Mit von der Party sind die Bands „Big Maggas“, „Tacheles“ und „Bel Air“ sowie das Duo „Stark reduzierte Einzelstücke“. Kinderprinz und Prinz werden auf der Bühne ebenso zu sehen sein wie die Darbietungen mehrerer Duisburger Karnevalsvereine.

Die Party im Festzelt kam 2023 sehr gut an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Eintritt kostet 10 Euro. Getränke und Essen dürfen wie bereits im letzten Jahr mitgebracht werden. Allerdings muss auf Glas verzichtet werden. Und es sollten anderen auch keine Gepäckstücke in den Weg gestellt werden, die an Überseekoffer erinnern. Rollatoren sind erlaubt. „Aber nur in der Verwendung, für die sie gebaut wurden“, betont HDK-Präsident Michael Jansen. Schließlich sind auch keine Bollerwagen gestattet.

Altweiber in Duisburg: Hier steigen Karnevalspartys

Neben der Party im Festzelt sind jecke Duisburgerinnen und Duisburger an Weiberfastnacht auch an diesen Adressen richtig:

Ein beliebter Klassiker ist die Altweiber-Party im „Bolero“ im Innenhafen. Hier treffen Rückkehrer aus den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln im Laufe des Tages und der Nacht auf viele weitere Partygäste. Die Kapazität der Traditionslocation wird für dieses Event extra erweitert. DJ Akki ist dabei für die Musik verantwortlich und wird sicherlich neben echten kölschen Liedern auch jede Menge bekannte Stimmungshits auflegen. Wichtig: Einen Vorverkauf gibt es nicht, Tickets kosten an der Tageskasse 12 Euro. Los geht‘s ab 14.11 Uhr.

Eine zweite bekannte Alternative findet seit Jahren im Wyndham-Hotel Duisburger Hof am Opernplatz statt – Altweiber mit der Prinzengarde der Stadt Duisburg. Dort trifft Karneval auf Clubbing, und das in einem edlen Ambiente mit Lounge-Bereich. Karten gibt es im Vorverkauf auf der Seite der Prinzengarde (www.prinzengarde-duisburg.de) für 15 Euro. Die Türen öffnen sich um 18.11 Uhr.

Eine besondere Idee hat das Webster-Brauhaus: In diesem Jahr lautet das Motto „Weiberfastnacht mit Robbie: Ladies Special“. Zum Programm gehört nämlich mit Rock DJ ein Robbie-Williams-Imitator. Er soll das Brauhaus von 16.15 bis 17 Uhr zum Beben bringen. Seine Show ist ausschließlich der Damenwelt vorbehalten. Ab 17 Uhr sind alle Jecken eingeladen, für die Musik sorgt dann DJ Markus Müller. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf auf www.webster-brauhaus.de 14,90 Euro, an der Tageskasse 18 Euro. Ab 17 Uhr ist der Eintritt frei.

Gefeiert wird auch im Pulp: Bei der Faschingsparty laufen Karnevals-, Schlager-, Malle- und Party-Hits. Die Tore des Eventschlosses sind ab 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist bei einem Mindestverzehr von 10 Euro frei.

Unter freiem Himmel feiern die Karnevalisten auf dem Kometenplatz in Walsum. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Ein Geheimtipp im Duisburger Süden ist seit Jahren die Altweiber-Party im Chargé in Rahm. Karten können dort schon jetzt im Vorverkauf für 14,20 Euro gekauft werden (inklusive 10,80 Euro Verzehrbon). Die Feier beginnt um 17.11 Uhr.

Unter freiem Himmel schunkeln die Karnevalistinnen und Karnevalisten schon ab 11.11 Uhr auf dem Kometenplatz in Walsum. Auf der Bühne stehen dort unter anderem Maik Baker, Sven Polenz und auch ein Überraschungsgast.

Außerdem: Wer ohne Kostüm und Karnevalsmusik ausgehen möchte, ist auch an diesem Donnerstagabend beim angesagten „Thirsty Thursday“ im „Kalt.Weiss.Trocken“ in Duissern richtig.

Keine Adresse für eine Kurzentschlossene ist das Coupé 1900 in Großenbaum. Die beliebte Party ist bereits seit Wochen ausverkauft.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg