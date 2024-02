Altweiberparty in Duisburg: Frauen lassen es im Zelt krachen

Duisburg Keine Chance für Duisburgs OB Sören Link: Die Frauen übernehmen das Kommando und feiern eine große Altweiberparty im Zelt. Die Stimmen zur Sause.

Gegen diese weibliche Wucht ist am Ende auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link an diesem Donnerstagvormittag machtlos. Er gibt den „Kampf“ um seine Krawatte bei der Altweiberparty im Festzelt am alten Güterbahnhof mit einem Lächeln auf. Aygül Fuhrmann, die die Bühne mit einer größeren Frauengruppe in Harlekin-Kostümen geentert hat, darf schließlich mit der Schere ran und die Trophäe sichern.

Drei Küsschen auf die Wange des OBs und ein kleines Schnäpschen auf die erfolgreiche „Machtübernahme“ – Duisburg ist damit an diesem Tag endgültig in närrischer Frauenhand. Link gibt dann von der Bühne auch den Startschuss für die Party: „Lasst es krachen, lasst die Sau raus!“

Hier sind über 100 Bilder von Duisburgs Altweiber-Party im Festzelt:

Link und Stadtdirektor Martin Murrack sind als Bauarbeiter verkleidet ins Festzelt gekommen. Murrack mag den Karneval, sagt er, obwohl er als gebürtiger Sauerländer eher mit Schützenfesten groß geworden ist. Schließlich hat Murrack mal drei Jahre in der Karnevalshochburg Köln gearbeitet, von 2007 bis 2010 war er bei der Stadt Projektleiter im Dezernat für Wirtschaft und Liegenschaften.

Zu der Domstadt hat Link eine ganz besondere Verbindung: „Meine Mama kommt aus Köln“, erzählt der OB, der zum passenden Bauarbeiter-Outfit mit Helm noch eine rosa getönte Herzchenbrille trägt. Kein Wunder also, dass er in seinem Element ist, wenn jetzt die jecke Hochphase beginnt. „Karneval ist offen, bunt und tolerant. Jeder kann so sein, wie er will“, sagt er. „Das gefällt mir.“

Bis Aschermittwoch wird durchgefeiert! Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mit klarer Ansage

Neben ihm steht Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im kunterbunten Kostüm. Auf der Bühne macht sie dem jecken Frauenvolk eine klare Ansage: „Bis Aschermittwoch wird durchgefeiert!“

Der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) um den Präsidenten Michael Jansen hat die Party nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wieder organisiert und damit auch den traditionellen Rathaussturm erneut ins Festzelt verlegt. Die Stimmung ist bereits am späten Vormittag bestens.

Große Frauengruppe in kreativen Ahoi-Brause-Kostümen

Hunderte sind zu diesem Zeitpunkt schon gekommen – die beiden Duisburgerinnen Steffi und Jenny allein mit einer insgesamt 35-köpfigen Frauengruppe. Alle in tollen Ahoi-Brause-Kostümen mit passenden Tütchen im Tüll. „Uns hat es im vergangenen Jahr schon so gut gefallen. Da waren wir 23, jetzt sind noch mehr dabei“, erzählt Steffi.

Mit diesen kreativen Ahoi-Brause-Kostümen trumpft diese Frauengruppe bei Duisburgs Altweiberparty im Festzelt auf. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Sie hält eine Flasche Saft in der Hand. Multivitamin steht drauf. Steffi grinst. „Ein bisschen Wodka ist auch drin...“ Jenny bevorzugt dagegen Bananen-Weizen, allerdings alkoholfrei. Sie lächelt ebenfalls und liefert eine schöne Begründung: „Ich bin schwanger.“ Im Sommer erwartet die Duisburgerin ihr zweites Kind.

Einige Meter entfernt zeigt Aygül Fuhrmann noch einmal stolz den abgeschnittenen Schlips des Oberbürgermeisters. Wenn sie Link nicht gerade mit der Schere zu Leibe rückt, arbeitet sie als Personalrätin bei den Wirtschaftsbetrieben. „Die Krawatte werde ich mir ins Büro hängen“, erzählt sie lachend.

Einladung zum Prinzenfrühstück

Mit ihrer Frauentruppe ist sie von HDK-Präsident Michael Jansen noch spontan zum Prinzenfrühstück am Rosenmontag eingeladen worden. Doch jetzt ist erst einmal Party im Festzelt angesagt. „Wir feiern hier so lange, bis wir rausgeschmissen werden“, sagt Aygül Fuhrmann.

Derweil sorgen auf der Bühne Kinderprinz Leonardo I. und anschließend auch Stadtprinz Matthias I. in einem goldfarben gefütterten Umhang und mit glitzernden Handschuhen samt Gefolge für Stimmung. Bereits beim Einmarsch hatte der Spielmannszug der Prinzengarde das Publikum begeistert. Ansonsten gibt es eine Mischung aus Musik, Show und Karneval – unter anderem auch mit Bands und Darbietungen mehrerer Duisburger Karnevalsvereine.

