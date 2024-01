Ansteckungsgefahr: Ersthelfer nach Brand dringend gesucht

Zwei Feuerwehrleute beim Einsatz auf der Grabenstraße in Duisburg-Neudorf. Im Bildhintergrund: Dachziegel, die durch die Verpuffung auf die Straße geschleudert wurden.

Duisburg Die Polizei sucht nach dem Wohnungsbrand in Neudorf am Mittwoch zwei Ersthelfer: Sie könnten sich bei ihrem selbstlosen Einsatz infiziert haben.

Nach dem Wohnungsbrand an der Neudorfer Grabenstraße am Mittwoch mit einem Schwerverletzten hat die Polizei Duisburg am Donnerstag einen ungewöhnlichen Aufruf veröffentlicht: Das Präsidium sucht eilig zwei Ersthelfer, die sich bei dem schwerverletzten Bewohner angesteckt haben könnten.

Bevor der Notarzt am Mittwochmorgen beim brennenden Mehrfamilienhaus eingetroffen war, hatten sich eine Frau und zwei Männer um den 37-Jährigen gekümmert. Der Bewohner der Brandwohnung war offenbar aus dem brennenden Dachgeschoss gesprungen. Die Zeugen fanden ihn blutend auf der Straße liegend.

Nach Verpuffung und Wohnungsbrand in Duisburg-Neudorf: Zwei Ersthelfer dringend gesucht

Die Frau stellte sich den Polizisten als Zeugin zur Verfügung, die Männer verschwanden, „noch bevor die Einsatzkräfte mit ihnen sprechen konnten“, sagte Polizeisprecher Daniel Kattenbeck am Tag darauf. Da war gerade bekannt geworden, dass der 37-Jährige „eine ansteckende Krankheit hat“, so Kattenbeck. „Wir bitten daher die beiden unbekannten Männer, sich umgehend beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden“.

Wohnungsbrand: Großeinsatz in Duisburg-Neudorf Wohnungsbrand: Großeinsatz in Duisburg-Neudorf Feuerwehreinsatz nach einem Dachstuhlbrand mit Explosion auf der Grabenstraße, am Mittwoch den 17. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Nähere Angaben zur Infektionskrankheit wolle das Präsidium aus Gründe des Persönlichkeitsrechtes nicht machen. Zum Aufruf habe sich die Behörde dennoch eilig entschieden – um die Gesundheit der selbstlos helfenden Männer zu schützen.

Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann konnte im Krankenhaus noch nicht vernommen werden.

Kriminalpolizei: Technischer Defekt ausgeschlossen

Die Kripo hatte bereits am Mittwoch ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt die Verpuffung ausgelöst haben könnte. Die Ermittlung der Brandursache sei weiterhin nicht abgeschlossen, sagte Polizeisprecher Kattenbeck am Donnerstagabend.

