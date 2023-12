Auf diesem Weihnachtsmarkt kostet der Glühwein nur 3 Euro

Duisburg Glühwein ist 2023 in Duisburg besonders teuer? Auf diesem Weihnachtsmarkt gilt das nicht – und neu ist er auch. Wo es ihn gibt, was er bietet.

Die Aufregung ist groß bei Carsten Köhler. Vor knapp einem halben Jahr hat er zusammen mit Annika Fettweiß und Frederike Kessel zum ersten Mal die Idee gehabt, wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt in Großenbaum zu etablieren. Und jetzt ist es endlich soweit: Auf dem Schützenplatz an der Saarner Straße findet am Samstag, 9. Dezember, 16 bis 22 Uhr, der erste Großenbaumer Weinachtszauber statt.

„Entstanden ist die Idee bei unserem Kinderfest im Mai“, sagt Carsten Köhler. „Da kamen sehr viele Familien auf uns zu, die uns gesagt haben, wie toll solche Feste für den Stadtteil sind.“ Und wie schade es denn sei, dass es zur Weihnachtszeit in Großenbaum nichts mehr gibt. „Im Grunde haben wir da schon entschieden, dass wir etwas auf die Beine stellen wollen“, sagt der zweite Brudermeister der Hubertuskompanie der St. Hubertus-Schüzenbruderschaft.

Einen Glühwein auf dem Großenbaumer Weihnachtszauber gibt es für 3 Euro. Foto: Winfried Labus / FUNKE Foto Services / Labus / FUNKE Foto Services

Gesagt, getan. Seit Monaten bereiten die Organisatoren mit zahlreichen Helfern den ersten Großenbaumer Weihnachtszauber vor. „Es wird Glühwein und Kinderpunsch, kalte Getränke, verschiedene Essensstände, zwei bis drei kleine Handwerksstände und tolle Sachen für Kinder geben“, freut sich Carsten Köhler. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Angebot jeden mit unserem Weihnachtszauber anstecken können.“ Ein Glühwein auf dem Weihnachtszauber kostet 3 Euro, mit Schuss 4 Euro. Reibekuchen und Bratwurst gibt es ebenfalls für 3 Euro, für Kaltgetränke zahlen die Besucher 2 Euro.

Weihnachtszauber Großenbaum: Kindermärchenzelt, Wunschzettelbriefkasten und Bläserchor

In einem Kindermärchenzelt werden halbstündlich weihnachtliche Geschichten vorgelesen, ab 18 Uhr wird der evangelische Bläserchor auftreten und ein Drehorgelorchester soll für weihnachtliche Stimmung sorgen. „Ein Mitglied aus meiner Bruderschaft ist Schreinermeister, der hat einen Wunschzettelbriefkasten für die Weihnachtspost geschreinert, die wir nach dem Weihnachtsmarkt persönlich nach Engelskirchen bringen werden.“

Für die vorweihnachtliche Atmosphäre soll ein fünf Meter großer Leuchtbaum sorgen. „Dazu stellen wir noch mehrere Tannenbäume auf und dekorieren und beleuchten den Schützenplatz und die Stände natürlich weihnachtlich“, sagt Köhler, der jetzt nur hofft, dass alle Planungen aufgehen. „Wir sind alle total aufgeregt und freuen uns auf jeden Besucher.“

Wenn der Weihnachtszauber von den Großenbaumern gut angenommen wird, dann soll er künftig immer am Samstag vor dem zweiten Advent stattfinden.

