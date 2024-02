Aussprache eskaliert: Junger Mann (19) schwer verletzt

Duisburg Zwei junge Männer verabreden sich wohl nach einem Streit zu einer Aussprache und bringen Verstärkung mit. Das Treffen endet mit einem Angriff.

Ein Streit unter jungen Männern ist in Wanheim-Angerhausen eskaliert: Die Auseinandersetzung am Dienstagabend (6. Februar) endete für einen der Kontrahenten im Krankenhaus.

Über den gewalttätigen Konflikt hat am Donnerstag die Polizei berichtet. Demnach hatten sich ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger am Dienstag um etwa 22 Uhr auf der Molbergstraße getroffen. Es sollte nach einem vorausgegangenen Streit wohl zu einer Aussprache kommen, so die Darstellung der Polizei.

Duisburg: Streit unter zwei Männern (18, 19) endet im Krankenhaus – Polizei erwischt 18-Jährigen

Zu dem Treffen erschienen die Kontrahenten in Begleitung weiterer, „bislang unbekannter Männer“, so die Pressestelle des Präsidiums. „Weil sich beide Parteien nicht einig wurden, griff eine Person zu einem messerähnlichen Gegenstand.“

Ein Mann habe den 19-Jährigen damit verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen auf der Flucht stellen.

Unklar seien zurzeit die genauen Hintergründe und auch, wer zugestochen hat. Dies ermittle nun das Kriminalkommissariat 36. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, die Angaben zu den Hintergründen und der Körperverletzung machen können, sich telefonisch unter 0203 2800 zu melden.

