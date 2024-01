Ausweichmanöver: E-Scooter-Fahrer (72) stürzt – mit Folgen

Duisburg Ein E-Scooter-Fahrer (72) ist bei einem Ausweichmanöver in Overbruch gestürzt – mit Folgen. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen.

Ein E-Scooter-Fahrer (72) aus Duisburg ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Ausweichmanöver in Overbruch gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior mit seinem Gefährt auf der Steinstraße in Richtung Herzogstraße unterwegs. Als ihm an einer Fahrbahnverengung ein dunkler Pkw entgegenkam, hatte der 72-Jährige Sorge, übersehen zu werden.

Der Duisburger wich aus. Beim anschließenden Sturz zog er sich eine Platzwunde zu. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und einen Rettungswagen. Weil er auch über Schmerzen im linken Arm klagte, brachten ihn die Sanitäter vorsorglich ins Krankenhaus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Unfallflucht in Overbruch: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem bislang flüchtigen Pkw und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise werden telefonisch unter 0203 2800 erbeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg