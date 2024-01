Duisburg Gegen Ampelmast gekracht: Bei einem Autounfall wurden am Sonntagmorgen in Duisburg-Neumühl laut Feuerwehr acht Menschen verletzt.

Bei einem Unfall in Duisburg-Neumühl sind acht Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Auto am frühen Sonntagmorgen an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Ampelmast gekracht. Außerdem war ersten Erkenntnissen zufolge noch ein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Insgesamt wurden acht Menschen verletzt, von denen zwei von der Feuerwehr aus einem Auto befreit wurden. Sieben Verletzte wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (dpa)

