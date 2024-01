Bahn-Mitarbeiter vereiteln einen Metalldiebstahl in Duisburg

Duisburg Drei Männer wollten an einer Duisburger Bahnstrecke Kabel stehlen. Das verhinderte die Bahn-Security. Den Dieben drohen jetzt drastische Folgen.

Drei Männer haben am Sonntag, 7. Januar, in den frühen Morgenstunden versucht, im Duisburger Norden Kabel zu stehlen. Dazu sollen sie gegen 1.20 Uhr an eine Bahnstrecke in Alt-Walsum gekommen sein. Mitarbeiter der Bahntochter DB Sicherheit konnten die Tatverdächtigen stellen. Das teilt jetzt die zuständige Bundespolizei mit. Für zwei der mutmaßlichen Metalldiebe könnte der Vorfall drastische Folgen haben.

Die Sicherheitsleute haben am frühen Sonntag die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über drei Männer informiert, die versucht haben, Buntmetall zu stehlen. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, waren ein 46-jähriger Bulgare und zwei Türken (24 und 25 Jahre) bereits festgesetzt. Die Mitarbeiter der DB Sicherheit gaben gegenüber der Bundespolizei an, dass sie das Trio auf frischer Tat daran gehindert hätten, Kabel an der Bahnstrecke durchzusägen und mitzunehmen.

Als die Security sich den drei Männern zu erkennen gab, soll der 25-jährige Tatverdächtige auf sie zugekommen sein und sie mit einem unbekannten Gegenstand angegriffen haben. Diese Attacke wurde demnach jedoch abgewehrt. Anschließend konnten die mutmaßlichen Diebe durch die DB Sicherheit bis zum Eintreffen der Bundespolizei fixiert werden, jedoch nur – wie die Behörde mitteilt – „unter erheblichen Widerstand“.

Zwei Tatverdächtigen droht nach der Festnahme die Abschiebung aus Deutschland

Die Polizisten beschlagnahmten drei Sägen und brachten das Trio auf die Dienststelle. Dort überprüften die Beamten die Angaben der Männer zu ihren Personalien. Dabei stellten sie fest, dass der 25-Jährige zur Abschiebehaft ausgeschrieben war. Zudem hielt sich der 26-Jährige unerlaubt in Deutschland auf. Beide wurden an die Polizei Duisburg übergeben, die sie in Gewahrsam nahm. Der Bulgare kam dagegen aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihnen wird besonders schwerer Diebstahl, Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

