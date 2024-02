Bahnhof Meiderich: Waren junge Duisburger an Raub beteiligt?

Im Zusammenhang mit einer Raubtat am Meidericher Bahnhof standen fünf junge Angeklagte vor dem Amtsgericht am König Heinrich Platz.

Duisburg Das Gericht verhandelt über einen Vorfall am Meidericher Bahnhof. Fünf Jugendliche sollen bei einem Überfall auf Kinder beteiligt gewesen sein.

Im Jugendrecht steht der erzieherische Gedanke im Mittelpunkt. Doch Gesetzesveränderungen, die den Schutz junger Beschuldigter durch stärkere Einbindung der Jugendgerichtshilfe und das frühere Heranziehen von Strafverteidigern stärken sollen, sorgen derzeit für erhebliche Verzögerungen. Das vom Gesetz geforderte schnelle Urteil im Jugendstrafrecht steht da häufig nur noch auf dem Papier. Die Aufklärung wird so nicht erleichtert.

In dem Fall, mit dem sich das Amtsgericht zu Beginn dieser Woche beschäftigen musste, ging es um einen Vorfall vom 27. September 2022. Die fünf angeklagten Duisburger im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen am Meidericher Bahnhof bei einem Überfall dabei gewesen sein, bei dem zwei Kinder bedroht wurden und ein Handy sowie sieben Euro geraubt wurden.

Überfall am Bahnhof Meiderich: Angeklagte bestritten, am Raub beteiligt gewesen zu sein

Schon die Polizei hatte Zweifel gehabt, dass die Angeklagten Mittäter waren. Sie war maximal von Beihilfe ausgegangen. Denn der Haupttäter, der einer der Zeuginnen ihre Handtasche entrissen haben soll, war zum Tatzeitpunkt noch nicht einmal 14 Jahre alt und damit überhaupt nicht strafmündig. Die genaue Rolle mutmaßlicher weiterer Beteiligter war schwierig zu klären. Doch ein Staatsanwalt ging davon aus, dass alle gemäß eines gemeinsam gefassten Tatplans gehandelt hatten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Was die Angeklagten allesamt bestritten. Daran, dass man einen Halbkreis um die beiden jungen Mädchen gebildet haben soll, konnte sich keiner von ihnen erinnern. Sie erinnerten sich angeblich nur noch daran, dass die Zeuginnen da gewesen waren. Und dass es irgendwie Streit um ein verschwundenes Handy gab. Doch was genau am Brunnen auf dem Platz vor dem Bahnhof Meiderich geschah, den nach Schulende regelmäßig sehr viele Jugendliche bevölkern, wussten sie nicht mehr. Nur ein Angeklagter machte klare Angaben: „Ich bin an dem Tag gar nicht da gewesen.“

14-jährige Zeugin hatte kaum noch konkrete Erinnerung

Die Aussage einer 14-jährigen Duisburgerin brachte wenig Erhellendes. Nachvollziehbarer Weise fiel es der jungen Zeugin schwer, sich fast anderthalb Jahre zurückzuerinnern. In ihrem Alter ist diese Zeitspanne nahezu eine Ewigkeit. Möglicherweise war sie aber auch durch die Phalanx der fünf Angeklagten und den vor ihnen sitzenden fünf Verteidigern eingeschüchtert.

Bis auf einen seien die Angeklagten am Tattag alle am Tatort gewesen, glaubte sie. Sie war sich allerdings sicher, dass der Handy-Räuber ein anderer war. Von den jungen Männern im Gerichtssaal habe sie sich am Tattag nicht bedroht gefühlt. Die am Prozess beteiligten Juristen zogen sich auf Anregung des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft zu einem Rechtsgespräch zurück. Danach wurde das Verfahren im allseitigen Einverständnis eingestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg