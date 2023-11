Beliebter Lichtermarkt naht: Holt Duisburg den Weltrekord?

Der Lichtermarkt kommt am Freitag, 1. Dezember, zurück in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Der Aufbau hat bereits begonnen.

Duisburg Der Aufbau für den Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord hat begonnen. Am Freitag soll ein verrückter Rekord mit Kuschelfaktor gelingen.

Die weißen Pagodenzelte stehen bereits: Für die achte Ausgabe des Lichtermarkts am ersten Adventswochenende wird der Landschaftspark Duisburg-Nord gerade herausgeputzt. Der Aufbau für das beliebte Event, das am Freitag (1. Dezember) startet, läuft auf Hochtouren. In der Gießhalle haben die Vorbereitungen für Duisburgs neuen Weltrekord begonnen.

In diesem Jahr nehmen 120 Aussteller und Ausstellerinnen teil. So viele waren es noch nie. Aus diesem Grund wurde die Veranstaltungsfläche erweitert. Gäste können ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk sowie Kulinarik erwarten und schon jetzt versprechen die Veranstalter einige Neuerungen: So wird es an einem Stand Korbwaren geben, heißt es in einer Mitteilung.

Lichtermarkt mit Weltrekordversuch – Aufbau hat begonnen

Während die Stände bereits stehen, läuft der Aufbau in der Gießhalle: Am Freitag muss alles akkurat stehen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn dann soll in der Gießhalle das größte, aufrecht stehende Stofftier der Welt präsentiert werden. Den Weltrekord möchte Schauinsland-Reisen mit einem drei Meter großen Katta nach Duisburg holen. Das Reiseunternehmen plant gleich eine ganze begehbare Kuscheltierwelt: Neben dem überdimensionalen Katta, dem Maskottchen der Reiseprofis, warten 350 weitere Stofftiere auf die Besucher und Besucherinnen.

Am vergangenen Freitag trafen die ersten Techniker in der Gießhalle ein, um Vorbereitungen zu tätigen. Der Boden wurde geebnet, Strom verlegt und das Licht geprüft. Am Montag konnte dann mit dem Aufbau begonnen werden. Seit einem Jahr laufen die Planungen für den Weltrekordversuch, die Herstellung des Stofftiers hat zwei Monate gedauert, erklärt das Reiseunternehmen. Am 1. Dezember ab zirka 17.20 Uhr werden die Tore zur Gießhalle geöffnet. Dann verkündet das Rekord-Institut für Deutschland vor Publikum, ob es sich tatsächlich um das größte Stofftier der Welt handelt.

Lichtermarkt im Landschaftspark: Hier gibt es Tickets

Der Lichtermarkt ist am 1. und 2. Dezember jeweils von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am 3. Dezember von 11 Uhr bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen für den Eintritt 6,50 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Die Tickets sind online unter www.lichtermarkt.ruhr verfügbar. Für Kurzentschlossene ist die Tageskasse am Landschaftspark an allen drei Veranstaltungstagen geöffnet. Die bekannte Lichtinstallation wird immer ab Einbruch der Dunkelheit erlebbar sein.

