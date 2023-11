Der Lichtermarkt im Landschaftspark Nord beginnt an diesem Freitag. Anschließend werden die Tannenbäume für einen guten Zweck verkauft.

Duisburg Der Weihnachtsverkauf im Landschaftspark Duisburg-Nord beginnt nach dem Lichtermarkt. Die Einnahmen kommen Kindern aus armen Familien zugute.

Die beim Lichtermarkt (Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember) eingesetzten Tannenbäume werden nach der Veranstaltung im Landschaftspark Duisburg-Nord verkauft. Die Einnahmen fließen an den Duisburger Verein „Immersatt“. Er kümmert sich seit rund 18 Jahren um Hilfsangebote für sozial benachteiligte Familien mit Kindern.

Die Lichtermarkt-Tannen sind Nordmanntannen aus dem Sauerland und werden diesmal am Dienstag, 5. Dezember auf dem Parkgelände neben dem Gasometer angeboten. Der Weihnachtsbaumverkauf läuft von 10 bis 16 Uhr, aber nur solange der Vorrat reicht. Die Christbäume sind maximal 1,8 Meter hoch.

An- und Abreise mit dem Auto:

Aktuell wird die Haltestelle der Straßenbahn 903 „Landschaftspark Nord“ modernisiert und umgebaut. Ebenso die beiden Bushaltestellen auf der Neumühler Straße. Aufgrund dieser Bauarbeiten verläuft derzeit der Verkehr in nördlicher Richtung parallel der Gleistrasse. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ab der Essen-Steeler-Straße umgeleitet. Für abreisende Wagen werden die Voßstraße und die Kochstraße zur Einbahnstraße.

Autofahrer, die zu den kostenlosen Besucherparkplätzen (Emscherstraße 71 und Hamborner Straße 40) wollen, können diese erreichen und zugleich die Baustelle umfahren. Dies gelingt, so empfiehlt der Landschaftspark, am besten über die A59-Abfahrt „Alt-Hamborn“.

An- und Abreise mit Bus und Bahn:

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat die neue Bahnhaltestelle „Landschaftspark Nord“ der Straßenbahnlinie 903 sowie die beiden Bushaltestellen „Landschaftspark Nord“ der Linien 909, 910 und NE3 bereits barrierefrei ausgebaut. Fahrgäste können diese wieder nutzen.

