Die Feuerwehr musste das Auto des Belgiers in Duisburg bergen.

Unfall Betrunkener Autofahrer (42) steuert Dacia in U-Bahn-Tunnel

Duisburg Ein 42-Jähriger ist mit seinem Auto in Duisburg im Gleisbett gelandet. Was der Belgier der Polizei in der Befragung zu dem Unfall berichtete.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat seinen Dacia am Montagabend in Duisburg in den U-Bahn-Tunnel gesteuert.

Ein 57-Jähriger beobachtete um 21.40 Uhr an der Schwanenstraße in der Altstadt, wie der 42 Jahre alte Belgier von der Fahrbahn abkam und das Auto in die Gleisanlage steuerte und dann dort stecken blieb.

Die Feuerwehr musste den Wagen bergen. Der 42-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Den Polizisten erklärte er, dass er die Gleise mit der Straße verwechselt habe.

Duisburger Polizei stellt Anzeige gegen Belgier (42)

Allerdings nahmen die Beamten während der Befragung Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Die Einsatzkräfte nahmen den Belgier also mit auf die Polizeiwache. Da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er dort eine Sicherheitsleistung stellen. Erst dann konnte er gehen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

