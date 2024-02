Bombe an der A40 – Autobahn wird für Entschärfung gesperrt

Die A40 in Duisburg muss am Montag für eine Bombenentschärfung gesperrt werden. (Archivbild)

Duisburg Bei Bauarbeiten an der A40 in Duisburg ist eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am Montag entschärft werden. Das ist der Plan.

Duisburg und die A40 werden am Montag von einer weit reichenden Bombenentschärfung betroffen sein. Bei Bauarbeiten an der Autobahn in Duisburg-Neuenkamp ist heute eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden worden. Das hat die Stadt am frühen Montagnachmittag bekannt gegeben. Der Blindgänger soll nach Angaben der Behörden noch am Montagabend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Wir berichten hier fortlaufend aktuell über die Evakuierung, den Großeinsatz und die Autobahnsperrung:

Bombenfund in Duisburg-Neuenkamp am Montag, 5. Februar: der Evakuierungsplan der Stadt Duisburg. Die A40 liegt mitten in der Evakuierungszone. Foto: Stadt Duisburg

Bombenentschärfung und Evakuierung: A40 wird am Montagabend gesperrt – Newsblog aus Duisburg:

14.40 Uhr: Die Stadt meldet einen Bombenfund, aber keinen gewöhnlichen: Die bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe liegt nicht nur ganz in der Nähe eines Tanklagers – die A40 liegt auch noch mitten in der Evakuierungszone. Die Autobahn wird für den brenzligen Großeinsatz am Montagabend gesperrt.

14.39 Uhr: Die Mitteilung der Stadt im Wortlaut:

„Bei Bauarbeiten an der A40 in Duisburg-Neuenkamp ist heute eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden worden. Die Bombe muss noch am Montagabend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen.

Anwohnerinnen und Anwohner werden vor Ort durch die Einsatzkräfte informiert. In der erweiterten Evakuierungszone, in einem Umkreis von 600 Meter um den Fundort, sind 2756 Personen betroffen. Eine Sicherheitszone wird heute nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht eingerichtet.

Die Entschärfung soll voraussichtlich um 22 Uhr beginnen. „In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Tanklager, wir brauchen sehr viele Container mit Sand“, erklärt ein Stadtsprecher die langeVorlaufzeit.

Ein Aufenthalt in der Evakuierungszone ist ab 20.30 Uhr nicht mehr gestattet. Alle Sperren rund um die Zone greifen ab 21 Uhr. Da die A40 zeitweise gesperrt werden muss, muss mit umfangreichen Beeinträchtigungen im Verkehr gerechnet werden. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren.

Wer nicht bei Freunden und Bekannten unterkommt, kann in die Aula an der Falkstraße 44 gehen. Diese steht voraussichtlich ab 18 Uhr zur Verfügung.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter (0203) 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 112 13 13.

Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen. Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden Sie unter www.dvg-duisburg.de.

Die städtische Sirene wird im Stadtteil zur Entwarnung zu hören sein.“

