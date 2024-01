Brand im Mehrfamilienhaus: Rettung über Drehleiter

Duisburg Die Feuerwehr ist zu einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dieselstraße ausgerückt. Warum der Einsatz länger dauerte.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Donnerstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dieselstraße in Bruckhausen ausgerückt. Drei Hausbewohner mussten über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet werden, berichtete Stadtsprecher Malte Werning.

Demnach sei die Brandmeldung um etwa 9.40 Uhr eingegangen: Es gab eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Zehn-Parteien-Hauses, in dem 25 Menschen leben. Durch den Wohnungsbrand im oberen Stockwerk wurde laut Werning niemand verletzt.

Die Einsatzkräfte seien noch bis etwa 11.40 Uhr damit beschäftigt gewesen, Glutnester zu bekämpfen. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache. (pw)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg