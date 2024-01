Brand in Duisburg: Feuerwehr rettet sieben Personen aus Haus

Feueralarm in Duisburg-Marxloh: Sieben Personen durch Feuerwehr aus brennendem Haus gerettet.

Duisburg Bei einem Feuer in Duisburg-Marxloh sind in der Nacht drei Personen schwer verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Feueralarm in Duisburg-Marxloh: In der Nacht zu Montag sind von der Feuerwehr sieben Personen aus einem brennenden Haus gerettet worden. Drei von ihnen sind schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Feuer konnte in den frühen Morgenstunden gelöscht werden, das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Gegen 1.22 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Duisburg ein: In einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude an der Weseler Straße dehnte sich ein Feuer im zweiten Obergeschoss aus. Flammen schlugen aus der Wohnung, im Treppenhaus hatte sich der Rauch bereits massiv ausgebreitet.

Mehrere Trupps der Feuerwehr begaben sich unverzüglich unter Atemschutz zur Rettung der Menschen aus dem brennenden Haus ins Gebäude. Sechs Personen konnten aus dem Treppenhaus gerettet werden, eine Person wurde mittels Leiter durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Wegen der hohen Verletztenanzahl wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgelöst.

120 Einsatzkräfte bei Brand an Weseler Straße

Ebenfalls unter Atemschutz wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude konnte verhindert werden. 30 weitere unverletzte Hausbewohner und Nachbarn wurden in einem Bus betreut. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte vor Ort: die Feuerwehr Duisburg mit mehreren Löschzügen, der Führungsdienst und viele weitere Unterstützungseinheiten aus angrenzenden Städten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (mit dpa)

