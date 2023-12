Brand in Duisburg: Feuerwehr rettet vier Bewohner aus Haus

Duisburg In einem Mehrfamilienhaus in Duisburg ist ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte retteten vier Bewohner aus ihren Wohnungen ins Freie.

In einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße in Duisburg-Friemersheim ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Anrufer meldeten der Feuerwehr eine massive Rauchentwicklung im ersten und zweiten Obergeschoss des Wohnhauses. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits mehrere Bewohner an den Fenstern. Sie konnten sich nicht mehr selbstständig ins Freie retten.

Feuer in Duisburger Wohnhaus: Zwei Bewohner in Klinik

Zwei Menschen brachte die Feuerwehr mit Drehleitern in Sicherheit. Zwei weitere Personen wurden über das Treppenhaus nach draußen gebracht. Sanitäter behandelten sie wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation. Die zwei Bewohner der oberen Wohnungen mussten nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden.

Zwei Menschen brachten die Retter in ein Krankenhaus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

50 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren an der Bismarckstraße im Einsatz. Sie verhinderten auch, dass der Rauch auf Nachbargebäude übergriff. Den Brandherd konnten sie im ersten Obergeschoss lokalisieren.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg