Die Feuerwehr Duisburg war am Freitagabend wegen eines Wohnungsbrandes in Marxloh im Einsatz.

Feuerwehr Brand in Mehrfamilienhaus: Rettungseinsatz in Duisburg

Duisburg Der Weg ins Freie war für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses stark verraucht: Die Feuerwehr ist Freitagabend zu einem Brand in Marxloh geeilt.

In einem Mehrfamilienhaus in Marxloh hat es am Freitagabend gebrannt. Trotz starker Rauchentwicklung im Treppenraum konnten alle Bewohner das Gebäude laut Feuerwehr selbständig verlassen. Zwei Kinder und eine erwachsene Person mussten demnach wegen möglicher Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Um 18.36 Uhr war die Feuerwehr durch mehrere Anrufe über das Feuer im Haus an der Friedrich-Engels-Straße informiert worden. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen im Haus, das Gebäude sei noch bewohnbar und werde „nach Abschluss aller Maßnahmen für die Bewohner freigegeben“.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Der Einsatz konnte gegen 19.45 Uhr beendet werden.

Auf der Wilhelmstraße kam es wegen des Feuerwehreinsatzes zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute sowie 13 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg