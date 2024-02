Brandstiftung nach Trennung? Wichtigste Zeugin ist tot

Duisburg Wegen Brandstiftung steht ein Duisburger (41) vor Gericht. Er soll in Hamborn die Wohnungstür seiner Ex angesteckt haben.

In der Nacht zum 25. Februar 2023 soll ein 41-jähriger Duisburger in Hamborn mit Brandbeschleuniger die Tür jener Wohnung angezündet haben, in der er bis vor kurzer Zeit noch mit seiner Lebensgefährtin gewohnt hatte. Zuvor soll er den Türspion mit roter Farbe nutzlos gemacht haben. Nun steht er wegen Brandstiftung vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Die Frau soll gegen 2 Uhr nicht auf das Klopfen ihres Ex-Freundes reagiert haben. Nachdem er verschwunden war, soll sie den Qualm bemerkt und die Polizei gerufen haben. Die konnte die Flammen ohne Hilfe der Feuerwehr löschen.

Angeklagter Duisburger: „Sie wollte mich in den Knast bringen“

Der Angeklagte bestreitet die Tat. Vor dem Schöffengericht berichtete er von einer problematischen Beziehung und einer ebensolchen Trennung. „Sie war krebskrank und hatte massive psychische Probleme.“ Rund um die Trennung habe die Frau ihn und seine Familie in sozialen Netzwerken verleumdet. „Sie wollte die Beziehung fortsetzen oder mich wieder hinter Gitter bringen“, so der vorbestrafte 41-Jährige.

Für den Tattag will der Angeklagte endlich einen Termin bekommen haben, um noch einige seiner Sachen aus der Wohnung zu holen, darunter die Urne mit der Asche seines Hundes. „Ich hätte also gar kein Motiv für die Tat gehabt“, so der 41-Jährige. Erst recht nicht, da die Vermieterin der Wohnung seine eigene Mutter war. „Warum sollte ich sie schädigen?“

Verteidiger verriet spät, dass die wichtigste Zeugin verstarb

Erst nach umfangreichen Erklärungen wies der Verteidiger darauf hin, dass die Hauptbelastungszeugin seines Wissens nach verstorben sei. Ein Anruf des Vorsitzenden beim Vater der Frau sorgte für Gewissheit: Die Zeugin verstarb Anfang Januar. Irgendwelche Aussagen von ihr, die schriftlich festgehalten wurden, gibt es nicht. Sie wurde nie polizeilich oder gar richterlich vernommen. Es gibt lediglich die Beschuldigungen, die sie bei Erstattung der Strafanzeige erhob.

Die Staatsanwaltschaft war dennoch nicht für ein schnelles Ende des Verfahrens zu gewinnen. Die Sitzungsvertreterin bestand darauf, auch noch eine weitere Bewohnerin des Hauses zu hören. Diese will irgendwann nachts den Angeklagten im Haus gesehen haben. Leider vergaß ein Polizeibeamter, die Zeugin zu fragen, ob es die Tatnacht war. Da die Frau wegen einer Erkrankung verhindert war, soll es nun noch einen Fortsetzungstermin am 14. Februar geben.

