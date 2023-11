Brutaler Angriff: Polizei zeigt Fotos von den Tätern

Duisburg. Nach einem brutalen Angriff in Duisburg sucht die Polizei nach fünf Jugendlichen. Fotos zeigen Unbekannte bei der Tat und der Flucht.

Nach einem brutalen Angriff auf einen 29-Jährigen in Meiderich hat die Polizei Duisburg Fotos von der Tat veröffentlicht.

Die Ermittler hoffen so, Hinweise auf die fünf Jugendlichen zu bekommen, die bereits am 17. März gegen 20.25 Uhr den Mann auf der Sommerstraße attackiert haben. Sie griffen den 29-Jährigen ohne große Vorwarnung an. Als der Mann zu Boden stürzte, sollen die Täter weiter auf ihn eingetreten haben.

Erst als couragierte Zeugen zur Hilfe eilten, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Laut Beschreibung waren die Angreifer etwa 14 Jahre alt und 1,70 Meter groß.

Polizei Duisburg fragt: Wer kennt die jugendlichen Angreifer?

Bei der Öffentlichkeitsfahndung fragen die Ermittler nun: Wer kann Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben? Informationen nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Polizei Duisburg sucht nach den jungen Angreifern. Foto: Polizei Duisburg

Die Jugendlichen traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Foto: Polizei Duisburg

