Casino-Gameshow: Bruce Darnell sorgt für Glamour in Duisburg

Ein roter Teppich verläuft durch das halbe Erdgeschoss im City Palais. Vor dem Casino-Eingang in Duisburg bildet sich eine Menschenschlange. Alle wollen zur „Big Casino Gameshow“ – darunter Promis wie Choreograf und Model Bruce Darnell, die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Nina Moghaddam, die Schauspielerin Katy Karrenbauer und ihr Kollege Arne Löber. Auch Cathy Hummels steht auf der Gästeliste. Die Influencerin und Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels meldet sich aber krank ab, postet allerdings in den Sozialen Medien Bikini-Videos von sich im Münchener Schnee.

Dafür suchen viele andere das Glück an diesem Samstagabend. Das Casino ist proppenvoll. Bei der „Cash Cookie Show“ tummeln sich einige um eine Bühne im Erdgeschoss, andere sitzen ungerührt wie immer an Automaten. Der Veranstalter lässt derweil Glückskekse ins Publikum werfen.

Viele Stars bei der „Big Casino Gameshow“ in Duisburg

In manchen wartet ein 50-Euro-Gutschein auf die Glücklichen, in anderen trösten Sprüche wie dieser: „Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war.“ Die Gewinner wissen es ganz genau, bekommen sie das Geld von Showmoderator Lukas Sauer doch direkt in bar auf die Hand.

Das Casino in Duisburg war am Samstagabend proppenvoll. Moderator Lukas Sauer steht hier auf der Bühne bei der großen Gameshow. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Unsere Gameshows haben in diesem Jahr viele Tausende Gäste begeistert. In Duisburg feiern wir den krönenden Jahresabschluss der Casinoshow-Tour mit wirklich herausragenden prominenten Gästen“, sagt David Schnabel, Geschäftsführer der Merkur Spielbanken NRW.

Und auch die Duisburger Stadtgesellschaft ist an diesem Abend anwesend. Duisburg-Kontor-Chef Uwe Kluge sagt: „Ich habe nicht wirklich Glück beim Spiel, dafür aber in der Liebe.“ Und weiter: „Für Duisburg und die gesamte Region ist das Casino das stärkste Haus. Wir sehen Menschen aus Düsseldorf, den Niederlanden und Belgien hierherkommen, ein touristischer Anziehungspunkt in Duisburg.“

Las-Vegas-Gefühle und Spielertricks

Kontor-Geschäftsführer Christoph Späh ist mit seiner Frau Kirsten da. Sie sagt: „Wir fahren gerne nach Las Vegas und heute Abend ist es hier etwas wie in Las Vegas.“ Kirsten Späh spiele gerne. Und sie gewinne sogar öfter, fügt ihr Mann Christoph Späh hinzu. Ihr Geheimtipp: „Wenn mein Mann sagt, dass ich beim Roulette auf Rot setzen soll, dann setze ich auf Schwarz.“

Solche Spielertricks haben hier einige drauf. Alexandra Galert ist aus Gelsenkirchen gekommenm. Die 47-Jährige sagt: „Ich gehe seit 29 Jahren ins Casino und bin oft hier. Es ist einfach schön.“ An einem Abend setze sie gerne auch mal 1000 Euro ein. „Ich spiele meistens Serien beim Roulette. Also Geburtstage zum Beispiel.“

An Erfahrung gewonnen

Auch Andreas Schwarz ist sogar aus Niedersachsen, aus Bad Pyrmont, angereist. „Das Casino in Duisburg ist ganz toll. Richtig schick“, sagt er. „50 Euro habe ich heute schon gewonnen. Beim ,Cookie Cash‘ hatte ich einen Gutschein im Glückskeks“, sagt er und schaut zu seiner Begleitung Janine aus Moers. Sie sagt: „Ich hab bisher vor allem an Erfahrung gewonnen.“

Schauspieler Arne Löber spielte schon in der TV-Serie „Wapo Duisburg“ mit. Im Glücksgeschäft ist der gebürtige Sauerländer Neuling: „Das Casino hier bringt einen in eine ganz andere Welt. Es glänzt und glitzert. Gespielt habe ich aber tatsächlich noch nie. Ich bin total gespannt.“

Die Schauspielerin und gebürtige Duisburgerin Katy Karrenbauer – hier neben Schauspielkollege Arne Löber – ist eine Zockerin mit Pokerface, wie sie selbst sagt.“ Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schauspielerin Katy Karrenbauer, eine gebürtige Duisburgerin: „Ich habe schon öfter gespielt. Ich bin eine Zockerin mit Pokerface. Das erste Mal hab ich mit 14 Geld in einen Automaten gesteckt. Ich war schon in Las Vegas und habe auch bei Stefan Raab gepokert. Ich mag das Gewinnen wollen.“

Bei der Promi-Gameshow gewinnt am Ende Moderatorin Nina Moghaddam. Sie zieht den Umschlag mit dem richtigen Zahlencode für den Safe. Darin sind 3333 Euro, die sie für die Organisation“ Roter Kreis“ spendet, die sich für Missbrauchsopfer einsetzt. „Die Hilfe liegt mir sehr am Herzen.“ Und auch Moderationskollegin Frauke Ludowig bewies ein glückliches Händchen. Am Roulettetisch erspielte sie 800 Euro. Der Gewinn kommt der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ zugute.

Bei der Promi-Gameshow gewinnt am Ende Moderatorin Nina Moghaddam. Sie zieht den Umschlag mit dem richtigen Zahlencode für den Safe. Darin sind 3333 Euro, die sie für die Organisation“ Roter Kreis“ spendet, die sich für Missbrauchsopfer einsetzt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Bei der Big Casino Gameshow konnten dann wieder alle Besucher gewinnen. Die Gäste fieberten bis in die Nacht mit, bis schließlich unter tosendem Applaus der glückliche Gewinner des Hauptpreises in Höhe von 10.000 Euro feststand.

Duisburg war an diesem Abend eben ein echter Hauptgewinn.

>> DUISBURGS CASINO: 400 AUTOMATEN UND 27 SPIELTISCHE

Duisburgs Casino wurde 2007 im City Palais eröffnet.

Auf 7300 Quadratmetern stehen auf zwei Etagen 400 Automaten und 27 Spieltische.

Im Casino sind 220 Mitarbeitende im Spielbetrieb und 42 in der Gastronomie beschäftigt.

Die Merkur Spielbanken NRW GmbH hat in Aachen, Bad Oeyenhausen, Dortmund-Hohensyburg, Duisburg und Monheim ihre Standorte. Das Duisburger Casino ist das umsatzstärkste in Deutschland.

