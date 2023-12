Musikfestival CassMae: Star in Indien, jetzt in Duisburg auf der Bühne

Duisburg-Altstadt Zu einem Fest der alternativen Indie-Klänge lädt das „Stapeltor“ ein. Mit dabei ist CassMae, die in Indien eine Berühmtheit ist.

Das soziokulturelle Zentrum Stapeltor lädt in Zusammenarbeit mit „Platzhirsch“ zu einem Fest der alternativen Indie-Klänge ein – mit drei Künstlerinnen und Künstlern, die für ihren eigenen Klangkosmos und frische Texte stehen.

Mit dabei ist die Duisburgerin CassMae, die unlängst in Indien zum Star avancierte. Die blinde Sängerin, die von der indischen Musik, Kultur und Sprache begeistert ist, wurde quasi über Nacht zu einer Berühmtheit, weil Premierminister Narendra Modi in seinem monatlichen Podcast minutenlang über die 21-Jährige geschwärmt hatte. Der Deutschlandfunk hatte zuerst darüber berichtet.

Duisburgerin ist auch durch TV-Show „Klein gegen Groß“ bekannt

In Deutschland hatte CassMae immer wieder durch Fernsehauftritte auf sich aufmerksam gemacht. Bereits 2014 trumpfte die damals zwölfjährige Schülerin des Steinbart-Gymnasiums mit ihrem „absoluten Gehör“ in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume auf. Sie besiegte die US-Stargeigerin Lindsey Stirling in einem Duell, bei dem sie die Füllhöhe von Wassergläsern am Klang erriet.

Der Duisburger Liedermacher „Wolfspelz“ tritt ebenfalls im Stapeltor auf. Foto: Udo Fischer / WAZ

Beim Indie-Klangfest spielt im „Stapeltor“ zudem der Duisburger „Wolfspelz“. Für ihn ist es eine Premiere: Er gibt sein erstes Konzert mit Band. Wie das klingt? Eindrücke gibt’s auf dem neuen Sounds-Like-Duisburg-Sampler im Song „Jessi“.

Mit dabei ist auch die Newcomerin von „Hymen“, die sich weigert, in nur einer Schublade stattzufinden. Ihr musikalisches Spektrum reicht von Songs mit einnehmenden Pop-Hooks und um die Ecke gedachten Texten bis hin zu experimentelleren, tanzbaren Tracks.

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es ab sofort online auf platzhirsch-duisburg.org.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg