Defekte Gastherme in Duisburg: Verletzte durch Kohlenmonoxid

Die Feuerwehr Duisburg schickte zunächst Rettungssanitäter zu einem Wohnhaus an der Wanheimer Straße. Was sie erst durch ihre Warngeräte erfuhren: In der Wohnung war Kohlenmonoxid .

Duisburg CO-Alarm in einem Hochfelder Wohnhaus: Die Meldegeräte der Rettungskräfte warnten vor dem geruchlosen Gas. Drei Personen mussten ins Krankenhaus.

Rettungssanitäter sind am Montagnachmittag zu einem Wohnhaus in Duisburg-Hochfeld geeilt: In einem Mehrfamilienhaus an der Wanheimer Straße klagten drei Bewohner über Kreislaufprobleme. Wie sich dank der CO-Melder der Retter erst vor Ort herausstellte, war die Ursache ihrer gesundheitlichen Probleme jedoch eine andere: Beinahe wären die Bewohner durch Kohlenmonoxid (CO) vergiftet worden.

Den Einsatz meldete der Lagedienst der Feuerwehr am Montagabend. Um 15.50 Uhr war der Notruf in der Leitstelle eingegangen – zunächst als mutmaßlich rein medizinischer Notfall. Als die erste Rettungsdienstbesatzung das Wohnhaus an der Wanheimer Straße betrat, schlug direkt das CO-Warngerät aus, das die Einsatzkräfte immer mit sich tragen. Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses Gas. Die Retter alarmierten die zuständige Löscheinheit nach.

Kohlenmonoxid-Ausstoß an der Wanheimer Straße: Drei Verletzte in einem Wohnhaus

Die herbeigeeilten Feuerwehrleute kontrollierten mehrere Wohnungen, der Rettungsdienst behandelte indes die drei Personen mit erhöhten Kohlenmonoxid-Werten. Sie wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Familie wäre beinahe ihre defekte Gastherme in der Wohnung zum Verhängnis geworden. Diese wurde abgeschaltet, das Mehrfamilienhaus gelüftet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem CO-Austritt kommen konnte.

An dem um 17.30 Uhr beendeten Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, eine Löscheinheit sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 20 Einsatzkräften beteiligt. (pw)

