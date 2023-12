Dieb will bei Juwelier einbrechen – er scheitert spektakulär

Duisburg Über Weihnachten scheitert ein Einbruchsversuch bei einem Duisburger Juwelier spektakulär. Die Flucht des Täters im DVG-Bus endet mit Haftbefehl.

Mit einem gestohlenen Auto wollte ein Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Juwelier in Duisburg einbrechen. Der Versuch endete mit einem Unfall und einem Haftbefehl.

Polizisten erwischen Einbrecher bei Juwelier: Täter flüchtet ohne Beute

Wegen eines Einbruchsversuchs in ein Juweliergeschäft auf der Königstraße in der Duisburger Altstadt rückte am zweiten Weihnachtsfeiertag um 4 Uhr früh die Polizei aus. Am Tatort in Höhe der Claubergstraße versuchte ein dunkel gekleideter Mann, die Glasscheibe des Geschäfts aufzuflexen. Als er die Polizisten sah, sprang er in einen schwarzen BMW X5 und fuhr ohne Beute davon.

Das Auto stellte sich als gestohlen heraus – und wurde kurze Zeit später ausgebrannt in einem Waldstück an der Wedauer Straße gefunden. Der Fahrer war laut Polizei auf der Großenbaumer Allee Richtung Wedauer Straße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Für weitere Spurenauswertungen wurde der Wagen abgeschleppt.

Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Um kurz nach 5 Uhr allerdings meldete ein Busfahrer der DVG eine verdächtige Person, die an der Haltestelle Kiesendahl in einen Bus gestiegen war. Der Mann hatte Regen-durchnässte Kleidung und roch stark nach Rauch.

An der Haltestelle Grunewald überprüften ihn Polizisten. Sie erkannten ihn auch dank seiner schmutzigen Hände als den Mann wieder, der beim Einbruch in das Juweliergeschäft in der Altstadt gescheitert war. Sie nahmen den 21-Jährigen fest.

Einbruchsversuch bei Juwelier: nach Unfall mit Diebeswerkzeug in den Bus

Unter seinem Sitz im Bus fanden die Beamten eine Stirnlampe, ein Messer und einen tragbaren Bunsenbrenner. Sie stellten diese Gegenstände als Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der mutmaßliche Einbrecher wegen des Verdachts auf besonders schweren Fall von Diebstahl und auf weitere Delikte einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

