Duisburg Weil die Halle in Rheinberg abgerissen wird, kommt eine Traditions-Messe nach Duisburg in den Landschaftspark. Für wen sie interessant ist.

Duisburg ist um eine Veranstaltung reicher: Eine Baumesse, die in den vergangenen 23 Jahren in Rheinberg stattgefunden hat, öffnet am Freitag, 19. Januar, erstmals in der Kraftzentrale des Landschaftsparks ihre Türen. Bei der Fach- und Publikumsmesse dreht sich alles um die Themen Bauen, Wohnen, Energiesparen und Gartengestaltung. Sie dauert bis Sonntag, 21. Januar.

Der Grund für den Umzug: Die Messehallen in Rheinberg werden teilweise abgerissen. Auf der Suche nach einem neuen Standort ist die Veranstalterin der Messe, die MESA Veranstaltungs GmbH, im Duisburger Norden fündig geworden.

Schwerpunkt-Thema der Veranstaltung ist die Energiewende. Die Baumesse richtet sich an Mieter, Eigentümer oder angehende Bauherren. Sie können sich drei Tage lang über Heizungstechnik, Balkonkraftwerke, Warmwasser, Solar, Photovoltaik oder Dämmung informieren.

Solarfirmen und Heizungsbaufach-Unternehmen stellen neue, innovative Produkte vor und beraten, wie man Energie sparen kann. Weitere Themen sind unter anderem barrierefreies Wohnen, Badausstattung, Einbruchschutz, Dekorieren und Gartengestaltung. Auf der über 7000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche werden rund 100 Aussteller erwartet.

Die Baumesse hat an allen drei Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro. Den Besucherinnen und Besuchern werden auch Fachvorträge geboten. Sie finden im Vortragsraum in der Hallenmitte statt. Auf der Webseite www.baumesse.com/duisburg-vortragsthemen-2024 kann man sich schon im Vorfeld über die Themen informieren.

