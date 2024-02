Dieser Dschungelcamp-Star kommt nach Duisburg ins Pulp

Duisburg Ein Dschungelcamp-Star und erfolgreicher Influencer macht bald Party im Pulp in Duisburg. Was die Gäste in der Disko genau erwartet.

Er hat bisher kaum ein Trash-TV-Format ausgelassen – von „Love Island“ über „Das Sommerhaus der Stars“ bis „Are you the one?“. Sex vor laufender Kamera? Kein Problem für einen Typen wie Mike Heiter, der sehr viel Wert auf (sein) Äußeres legt. Der Essener macht keinen Hehl daraus, dass er sich seine minimal schief stehenden Zähne hat machen lassen und ein Beauty-Doc sein Gesicht für eine perfekte Kieferlinie unterspritzt hat.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zuletzt war der Mann, dem Hunderttausende in den Sozialen Medien folgen, im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Am Samstag, 17. Februar, kommt der erfolgreiche Influencer nach Duisburg ins Pulp. Das kündigt die Diskothek auf ihrer Facebook-Seite an. Heiter soll den Feierwütigen bei der dortigen Schlossparty ordentlich einheizen.

Mike Heiter: Nach dem RTL-Dschungelcamp ins Pulp nach Duisburg

Heiter werde auch exklusiv Fragen zu seinem jüngsten Dschungelabenteuer beantworten. „Und wer weiß ... Vielleicht bringt er noch das ein oder andere bekannte Gesicht mit!?“, machen die Pulp-Verantwortlichen auf weitere prominente Unterstützung.

Zwei Reality-TV-Stars: Dschungelcamp-Star Mike Heiter, hier 2022 mit Laura Morante in Essen-Rüttenscheid, kommt ins Pulp nach Duisburg. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Musik für jeden Geschmack soll es ab 22 Uhr auf zwei Areas geben, Einlass für alle ab 18 Jahren und Essen ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 5 Euro bei 10 Euro Mindestverzehr. Weitere Infos gibt es online auf pulp-duisburg.de.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg