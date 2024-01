Dreiste Trickdiebe stehlen Seniorin (83) wertvollen Ehering

Duisburg Zwei Frauen sind Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und wertvollen Schmuck – darunter einen Ehering.

Zwei Seniorinnen sind in Duisburg Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten am 4. Januar unter anderem Bargeld und wertvollen Schmuck – darunter einen Ehering. Die Ermittler der Kriminalpolizei nennen Details für beide Fälle und suchen Zeugen:

An jenem Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr klingelte es an der Türe einer 72-Jährigen in einem Wohngebiet nahe des Flutweges in Bergheim. Ein Mann behauptete Handwerker zu sein und bat die Frau, ins Badezimmer zu gehen, um den Wasserhahn aufzudrehen. Sie folgte seiner Anweisung.

Als sie ein paar Minuten später zurückkam, war der Unbekannte schon wieder weg. Die Seniorin bemerkte dann eine offene Schublade im Wohnzimmer – und das Bargeld in diesem Schubfach war wie der Täter verschwunden. Die Duisburgerin schätzt den Mann auf etwa 1,65 Meter. Er trug dunkle Kleidung sowie eine OP-Maske.

Trickdiebe schlagen in Duisburg zu: Seniorin (83) fehlt ein Ehering

Rund eine Stunde später, gegen 11.55 Uhr, gaben sich ein Mann und seine Komplizin als Mitarbeiter der Telekom aus und gaukelten einer 83-Jährigen vor, dass sie ihren Telefonanschluss überprüfen müssen. Als sie kurze Zeit später wieder aus dem Flur verschwanden, fehlten zwei wertvolle Ringe – darunter ein Ehering. Die Seniorin schätzt die Trickdiebe auf 25 Jahre und 1,60 bis 1,70 Meter. Der männliche Täter hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen, langen Bart.

Wer kann in beiden Fällen Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0203/2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg