Duisburg-Friemersheim: Autofahrerin (20) prallt gegen Baum

Eine junge Frau ist in Duisburg-Friemersheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Glück im Unglück hatte eine 20-jährige Autofahrerin, die am Montagabend, 15. Januar, 17.50 Uhr, von der Fahrbahn der Rumelner Straße abkam und seitlich gegen einen Baum prallte. Das teilt die Polizei in einer Meldung an die Redaktion mit. Gegenüber den Rettungskräften klagte die verletzte Autofahrerin über Schmerzen im Rückenbereich, heißt es. Den verständigten Polizisten schilderte die Fahrerin, dass sie die Rumelner Straße in Richtung Mühlenberg befahren habe und auf glatter Fahrbahn plötzlich ins Schleudern geriet, schreibt die Polizei. Ein Rettungswagen habe die 20-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

