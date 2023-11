Duisburg Hauptbahnhof: Koffer von Berliner (72) gestohlen

Duisburg Beim Warten auf seinen Zug ist ein Berliner (72) im Duisburger Hauptbahnhof bestohlen worden. Die Polizei sucht nach den Koffer-Dieben.

Beim Warten auf seinen Zug ist einem Berliner am Montagnachmittag im Duisburger Hauptbahnhof sein Koffer gestohlen worden.

Der 72-Jährige hatte nach eigenen Angaben von 16.45 bis 17.15 Uhr am Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2 auf seine nächste Verbindung gewartet. Gerade als sein Zug einfuhr, bemerkte der Mann, dass sein silberner Koffer verschwunden war. Den Diebstahl hatte er nicht bemerkt.

Er stieg trotzdem in seine Bahn, zeigte die Tat dann gegen 17.40 Uhr im Gelsenkirchener Hauptbahnhof an. Den Schaden bezifferte er auf 5000 Euro. In dem Koffer befanden sich Kleidung, eine Gleitsichtbrille sowie ein hochwertiges Hörgerät.

Diebstahl im Duisburger Hbf: Polizei bittet um Hinweise

Bei der Suche nach einem oder mehreren Tätern wertet die Bundespolizei nun die Videoüberwachung vom Bahnsteig aus. Zudem hofft sie auf Hinweise von weiteren Reisenden. Infos nehmen die Ermittler unter 0800/6888000 entgegen.

