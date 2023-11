Bei Dilan Grill am Hochemmericher Markt gibt es täglich wechselnden Mittagstisch.

Duisburg-Rheinhausen Vegetarisch, herzhaft, süß: Am Hochemmericher Markt gibt es ein vielfältiges Mittagsangebot. Diese Gerichte und Getränke bekommt man für 10 Euro.

Nudeln, Baguette, Sushi, Pizza oder der klassische Döner: Wer in Rheinhausen arbeitet und auf der Suche nach einem günstigen Mittagessen in der Pause ist, wird am Hochemmericher Markt schnell fündig. Die Redaktion hat sich dort einmal umgesehen und einige Tipps zusammengestellt. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Klassischer Mittagstisch bei Dilan Grill in Duisburg-Rheinhausen

Direkt neben dem Marktforum bietet der Dilan Grill von 12 bis 15 Uhr einen täglich wechselnden Mittagstisch für 9,90 Euro an. Darin enthalten sind ein Gericht wie zum Beispiel eine Hähnchenkeule mit Kartoffeln und Gemüse oder die klassische Penne Bolognese und ein 0,2 Liter Getränk. „Besonders beliebt ist bei uns die Kalbspfanne mit Gemüse und Reis“, erklärt Abteilungsleiter Ferdi. Diese kostet sonst 12 Euro, im Mittagsangebot mit Getränk jedoch auch nur 9,90 Euro.

Abteilungsleiter Ferdi Türkmen zeigt den Mittagstisch bei Dilan Grill in Duisburg-Rheinhausen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Mittagessen in Duisburg-Rheinhausen: vegetarische Sushi-Rollen für 8,90 Euro

Neben dem Dilan Grill bietet das Bistro Sy Anh asiatische Spezialitäten wie gebratene Nudeln aber auch Sushi an. Ein vegetarisches Sushi-Menü mit acht Avocado Maki, acht Röllchen gefüllt mit Gurke und acht gefüllt mit Mango erhalten Gäste hier bereits für 8,90 Euro. Einen Euro teurer wird das Essen, wenn anstatt der Sushi-Rollen gefüllt mit Mango acht Lachs-Sushi-Rollen zu den Avocado- und Gurken-Makis bestellt werden.

Ab 3,50 Euro gibt es Döner in Duisburg-Rheinhausen

Leicht unter dem Preis von zehn Euro bleibt auch der Side Döner an der Hans-Böckler-Straße 1, gegenüber des Markforums. Wie die Werbung an der Fensterscheibe verspricht, erhalten hier Hungrige einen großen Dönerteller mit Pommes und Getränk für 9,50 Euro. Ein kleiner Dönerteller mit derselben Beilage und einer Limo kostet 8 Euro. Den Döner allein gibt es bereits für 3,50 Euro.

Einen Döner zum Mittagessen bekommt man bei Side Döner in Duisburg-Rheinhausen laut Angebot auf der Fensterscheibe bereits für 3,50 Euro (Symbolbild). Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Frische Baguettes von „Baguette am Markt“ in Duisburg-Rheinhausen

Wer auf der Suche nach einem etwas leichteren Mittagessen ist, wird nur einige Schritte weiter fündig: Hüseyin Güven verkauft in seinem Imbiss „Baguette am Markt“ an der Atroper Straße 18 frisch zubereitete Brote mit Ei, Schafskäse, Nuggets oder auf türkische Art mit Salami, Pute, Rind oder Geflügel. Er verspricht: „Bei mir bekommt man ein Mittagessen mit Getränk bereits für 5 Euro.“ Besonders beliebt unter seinen Kunden sei das Thunfisch-Baguette für 2,70 Euro.

Das fertige Thunfisch-Baguette mit Salat, Mais, Marinade und scharfer Soße von „Baguette am Markt“ in Duisburg-Rheinhausen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ein Softgetränk wie Cola, Orangen- oder Zitronenlimonade kostet 2 Euro. Zu den teuersten Baguettes gehören bei Güven unter anderem das Döner-, Nuggets- und das sogenannte Sosisbaguette, belegt mit türkischer Wurst. Dafür zahlen Gäste 3,50 Euro. Extras wie Mais, Jalapeños oder auch die beliebte Joppiesoße kosten jeweils 0,30 Cent mehr. Alle seine Baguettes seien aber auch nach Wunsch belegbar und könnten überbacken werden. Letzteres kostet einen Euro extra.

Pizza zum Mittagessen bei Ninos Pizza am Hochemmericher Markt in Duisburg-Rheinhausen

Genau wie bei Hüseyin Güven ist Thunfisch auch die beliebteste Zutat der Kunden von Roberto Messina. „Tonno geht zu der Sturmzeit zwischen 12 und 13.30 Uhr immer sehr stark weg“, erklärt der Pizzabäcker und Inhaber von Ninos Pizza an der Duisburger Straße 15. Eine kleine Thunfisch-Pizza kostet hier 6 Euro, eine große 7,50 Euro. Dazu gibt es ein Softgetränk bereits für 1,50 Euro.

Neben den Klassikern wie Thunfisch-, Salami- oder Funghi-Pizza, bietet Messina auch ausgefallenere Sorten des beliebten italienischen Gerichts an. Eine große Pizza mit Speck, Zwiebeln und Rührei kostet beispielsweise 8 Euro. Doch auch bei den Nudelgerichten und Salaten, die auf der Karte von Ninos Pizza zu finden sind, kostet kein Gericht über 10 Euro. Mit 9 Euro sind der Insalata dello Chef mit Zutaten wie Mandarinen, Krabben und Spargel sowie die Penne al Salmone, also Röhrennudeln mit Lachs, Tomaten und Sahnesoße, die teuersten Gerichte in ihren jeweiligen Kategorien.

Die Thunfisch-Pizza ist bei den Gästen von Roberto Messina, Inhaber der Pizzeria Ninos Pizza in Duisburg-Rheinhausen, ein beliebter Mittagssnack (Symbolbild). Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

Brüsseler Waffeln im Marktforum beim Eiscafé Roma in Duisburg-Rheinhausen

Wer zum Mittagessen lieber Süßes mag, kann ab 15 Uhr eine Brüsseler Waffel beim Eiscafé Roma im Marktforum erhalten. Die gibt es bereits ab 3 Euro mit Puderzucker. Mit 7,50 Euro sind die Waffeln „Tutti Frutti“ mit verschiedenstem Obst und Sahne sowie eine Waffel mit Joghurt, Obstsalat und Sahne die teuersten auf der Karte. Der Klassiker, die Waffel mit Eis und Sahne, gibt es, je nach Größe, ab 5 Euro.

