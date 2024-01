Duisburg: Willi Pütz feiert ein besonderes Jubiläum

Duisburg-Rheinhausen Duisburger Willi Pütz ist am 26. Dezember 100 Jahre alt geworden. Der Rheinhauser blickt gemeinsam mit seinen Enkeln auf sein Leben zurück.

Willi Pütz ist auch mit 100 Jahren bestens informiert und topfit „Schreiben Sie doch einfach nur, dass Willi Pütz Hundert Jahre alt geworden ist, das reicht doch“, erklärt das Geburtstagskind bescheiden. Doch natürlich reicht das bei Weitem nicht aus, um das Leben des rüstigen Jubilars vernünftig zu würdigen.

Duisburger Willi Pütz feuerte seinen Enkelsohn während seiner Fußballspiele vom Spielfeldrand an

Bescheidenheit ziert Willi Pütz genauso wie die wohlverdiente 100, die er seit dem 26. Dezember 2023 angeben darf, wenn es um sein Alter geht. Und wie wenige seines Alters hat er es an seinem ganz besonderen Ehrentag richtig krachen lassen. „Mein Enkel hatte seine ganzen alten Fußballkameraden eingeladen, das war toll, die alle wiederzusehen“, erzählt er gut gelaunt. Enkel Pierre Mc Connor hat früher bei Bayer Uerdingen gekickt und Opa Willi war mit Leib und Seele dabei, stand am Spielfeldrand, feuerte seinen Enkel an und gehörte deswegen irgendwann quasi mit zum Team. „Selbst wenn ich damals mit dem Fußball hätte aufhören wollen, das hätte ich meinem Opa niemals antun können“, erinnert sich Mc Connor schmunzelnd an die Zeit rund um 1984. Dennoch konnte Opa sich jetzt am Geburtstag an alle erinnern und hatte eine schöne Feier.

Besuch bekommt der Duisburger Willi Pütz regelmäßig von seinem Enkelsohn Pierre Mc Conner. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das Geburtstagskind lebt nach wie vor allein in den eigenen vier Wänden und fühlt sich zusätzlich verantwortlich für seine Nachbarn und Freunde. „Ich komme ja noch mit der Hilfe meiner Familie klar, aber viele hier in der Nachbarschaft kennen sich gar nicht so richtig, da muss man was machen“, erzählt er. Und wenn er anfängt zu erzählen, dann wird es wirklich spannend. Der Rheinhauser berichtet vom Krieg, von seiner Tätigkeit als Funker, der Gefangenschaft bei den Amerikanern in Italien und von seiner Dankbarkeit, viel Glück im Leben gehabt zu haben.

Wegen zwei schwerer Stürze musste der Duisburger vergangenes Jahr ins Krankenhaus

Dabei sah es im vergangenen Jahr zwischenzeitlich gar nicht so rosig aus. Nach zwei schweren Stürzen musste er wohl oder übel ins Krankenhaus. „Das war für meinen Opa schrecklich, er sagt immer, ein Pütz lebt und stirbt zu Hause“, erklärt der Enkelsohn die Lebensdoktrin seines Großvaters.

Obwohl seine Mutter einen Amerikaner geheiratet hatte, ist Pierre bei den Großeltern in Rheinhausen aufgewachsen. Oma Elisabeth starb bereits 2005 und seitdem kümmert sich Familie Mc Connor noch intensiver um Opa Willi. „Auch für meine Kinder ist es völlig normal, regelmäßig vorbeizufahren und zu sehen, was Willi so macht“, erzählt er und ist mächtig stolz auf seinen geistig top-fitten Opa.

Thema im Hause von Duisburger Willi Pütz sind vor allem Politik und Fußball

Der erinnert sich an seinem Kriegseinsatz in Tunesien und schlägt die aktuelle politische Brücke zum Gazastreifen und zum Israelkonflikt. Fußball und Politik sind nach wie vor Hauptthemen im Hause Pütz. Schon der Vater vom Jubilar war politisch aktiv, was in Nazideutschland überhaupt nicht gut gelitten war, wie sich nur noch ganz wenige aktiv erinnern können. „Mein Vater war Gewerkschafter und deshalb habe ich bei uns in der Region keinen Ausbildungsplatz bekommen. Da musste ich bis nach Uerdingen“, erinnert Pütz sich. Gelernt hat er technischer Zeichner. Von der Ausbildung bis zur Rente blieb er in einer Firma.

„Verrentet wurde ich 1989, das ist schon fast peinlich, wie lange das schon her ist“, kichert der Jubilar. Doch wenn Kopf und Körper weiterhin so fit bleiben wie jetzt, dann wird die nächste Überschrift „Willi Pütz wird 110 Jahre alt“, in realistische Dimensionen rücken.

