Duisburger Politiker fordern Gedenktafel für tote „Maria“

Auch Tage nach dem Tod von Maria standen noch Kerzen an ihrem Sitzplatz an der Wanheimer Straße.

Duisburg Politiker der Duisburger Linken wollen mit einer Tafel an tote Obdachlose und insbesondere Maria erinnern. Das sind die Gründe.

Der Tod von Mara Vucicevic, vielen besser bekannt als die obdachlose „Maria“, die viele Jahre auf der Wanheimer Straße lebte, hat die Hochfelder bewegt. Am kommenden Mittwoch findet nun die Bestattung auf dem Waldfriedhof statt. Mirze Edis, Ratsherr der Duisburger Linken, fordert nun ein weitergehendes Andenken an Maria und für alle verstorbenen Obdachlosen.

„Maria war nicht die einzige Obdachlose, die im Jahr 2023 gestorben ist. Die Wohnungs- und Obdachlosigkeit nimmt auch in Städten wie Duisburg zu. Obdachlose Menschen haben häufig einen schlechten Gesundheitszustand und eine deutlich geringere Lebenserwartung“, weiß „Die Linke“-Ratsherr Mirze Edis.

Antrag für die kommende Sitzung im Duisburger Stadtrat geplant

In Gedenken an Maria und die anderen solle die Stadtverwaltung einen Vorschlag erarbeiten, in Hochfeld eine Gedenktafel oder Statue errichten. „Diese soll zur Mahnung und Erinnerung an das Leid von obdachlosen Menschen in Duisburg aufgebaut werden“, erklärt Edis.

Den Antrag wollen die Linke in der kommenden Ratssitzung am 19. Februar stellen.

