Duisburger verbrauchen 2023 wieder weniger Gas – die Zahlen

Duisburg Die Duisburger haben 2023 wieder weniger Gas verbraucht. Die Netze Duisburg zeigen die Entwicklung der vergangenen Jahre – mit deutlichen Zahlen.

Die Duisburgerinnen und Duisburger haben im Jahr 2023 erneut weniger Erdgas verbraucht als im Jahr zuvor. Dies teilen die Netze Duisburg mit. Der Gasverbrauch in ihrem Leitungsnetz ist demnach 2023 gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent gesunken. Gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre liegt die Einsparung 2023 sogar bei 14,2 Prozent.

Der Erdgasverbrauch in Duisburg ist damit das zweite Jahr infolge gesunken. Nach wie vor gilt die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas, die sogenannte Alarmstufe, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am 23. Juni 2022 aufgrund der reduzierten und später eingestellten Gasflüsse aus Russland ausgerufen hatte.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur hängt der Gasverbrauch stark von der Temperatur ab, da Gas insbesondere zum Heizen genutzt wird. So liegt zum Beispiel in Duisburg der Verbrauch in der Heizperiode zwischen dem 1. Oktober und 30. April siebenmal so hoch wie in den anderen Monaten. In diesen Monaten haben die Verbraucher, so die Netze Duisburg, an den rund 73.000 Zählpunkten im Leitungsnetz rund 86 Prozent der Gesamtjahresmenge 2023 verbraucht.

Der Gasverbrauch in Duisburg: So haben sich die Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt. Foto: Netze Duisburg

Der Einfluss der Witterung auf die Verbrauchsmengen lässt sich auch im Abgleich mit den Wetterdaten für Duisburg erkennen. Gemessen an der Zahl der Frosttage sowie an den Durchschnittstemperaturen verliefen die Monate der Heizperiode in den vergangenen beiden Jahren demnach deutlich milder als 2021.

Die Zahl der Frosttage mit Tagestiefsttemperaturen unter null Grad lag 2023 bei 32 Tagen und damit leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (33,6 Tage pro Jahr). Der kälteste Monat war im vergangenen Jahr der Januar mit einer mittleren Temperatur von 5,5 Grad Celsius.

