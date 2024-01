Die DVG bietet einen neuen Service bei den Durchsagen in den Straßenbahnen.

Ansagen DVG: Diesen neuen Service bieten Durchsagen in den Bahnen

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bietet einen neuen Service bei ihren Durchsagen in den Straßenbahnen 901 und 903 an – die Details.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bietet ihren Fahrgästen in den Straßenbahnen 901 und 903 einen neuen Service bei den Durchsagen. Wie DVG-Sprecherin Kathrin Naß auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, werden nun die Umsteigemöglichkeiten mit den entsprechenden Linien genannt. „Zurzeit sind die Ansagen nur auf der 901 und 903 aktiv“, so Naß. Nach und nach sollen diese aber in alle Linien zu hören sein.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

DVG-Chefkritiker Thomas Immekus, der die Webseite strassenbahn-duisburg.de betreibt, lobt in den sozialen Medien die neuen Ansagen. Er spricht sogar von einem kleinen Meilenstein im Duisburger ÖPNV. „Ich persönlich finde es in dieser Version vollkommen angemessen und ausreichend“, sagt er.

DVG: Neue Ansagenstimme seit einigen Monaten

Die DVG hat seit einigen Monaten zudem eine neue Ansagenstimme. „Katja“ hatte „Anja“ abgelöst (wir berichteten). Die DVG nutzt dazu eine neue Software, die zudem verständlichere Durchsagen und auch das Einspielen von kurzfristigen Ansagen besser ermögliche.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg